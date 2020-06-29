近来在一些微信中不断出现万步路保护了心脏，伤害了关节的传闻。《美国骨科与运动物理治疗杂志》报道：健身跑的人们关节炎发生率仅3.5％，而选择静息生活方式，久坐不动人群的关节炎发生率却为10.2％，竞技体育的赛跑者的关节炎发生率13.3％。结论是，步行有益于关节健康。

针对这一说法，人民好医生邀请到北京大学人民医院心血管内科主任医师、北京大学人民医院心血管研究所所长胡大一做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家在线分享运动是否是良医。

专家介绍

胡大一，北京大学人民医院心血管内科主任医师、北京大学人民医院心血管研究所所长，著名心血管病专家，医学教育家，中国康复医学会心脏预防与康复专业委员会主任委员。

擅长

心血管疾病临床诊治及预防、康复

适度运动能防病治病，有以下几大理由：

1、运动能改善心血管和呼吸功能，提高心肺能力。比如上五楼，有人觉得很轻松，有人觉得喘不上气。前者心肺耐力水平高，后者心肺耐力水平低。而研究证明心肺耐力与多种慢性病发生率和早期死亡率有着非常显著的负相关关系。

2、运动可以降低冠状动脉疾病危险因素，延缓动脉粥样硬化的发展。冠状动脉危险因素有静坐少动、高血压、血脂异常、高血糖、肥胖，运动对以上5种因素均有良好影响。

3、运动可以降血压。运动可以降低安静时的收缩压和舒张压，一次10分钟以上、中等强度有氧运动后可使收缩压降低10至25 mmHg，舒张压下降10至15mmHg。另外，经常运动还可减少运动中血压升高的幅度和血压波动。所以适当运动可以预防高血压，缓解轻度高血压、与药物共同治疗轻中度高血压。

4、运动有明显的降血脂的作用，可以改善脂代谢。长期坚持中等强度的有氧运动可降低总血胆固醇和甘油三酸酯的水平，增加高密度脂蛋白（好胆固醇）水平。

5、运动可以延缓和阻止糖尿病的发生。有规律的体育活动可以调节糖代谢，降低血糖，提高靶细胞对胰岛素的敏感性，有效地预防与治疗2型糖尿病，延缓并发症的发生、发展。

6、运动结合合理饮食可以有效控制体重，防止超重和肥胖。超重和肥胖与多种慢性疾病有关，包括高血压、冠心病、糖尿病、某些癌症和多种骨骼肌肉疾病。因此，适度运动是控制体重最积极有效的手段，可以降低与肥胖相关疾病发生的风险。

7、积极的运动有助于缓解焦虑与抑郁情绪，促进心理健康。运动可以改变大脑的化学成分，引起良好的情绪和状态反应，可有效抑制抑郁症状，也有助于某些慢性疾病的预后和康复。

8、运动可以增强老年人的体质和独立生活能力，增加工作、娱乐和生活能力，减少老年人摔倒或因摔倒而受伤的风险。预防或缓解老年人的功能受限，增强许多老年人慢性疾病的疗效。

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