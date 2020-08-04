直播预告：针对不同人群的运动处方

为积极贯彻落实“健康中国2020”规划纲要，全方位、全周期保障人民健康，落实健康促进和预防为主策略，促进以治病为中心向人民健康为中心转变，鼓励和践行自主自律健康行为，调动全社会的积极性和创造性，让更多人深刻意识到健康的重要性。

人民网·人民健康联合中国疾控中心慢病中心及行业专家、学者共同推出《2020年8月8日全民健身日系列访谈》栏目，普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化，为广大网友提供权威、科学、准确的健身科普信息。

2020年8月5日 17:00-18:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请国家体育总局体育科学研究所研究员王梅；中国疾控中心慢病中心研究员陈晓荣进行视频访谈，在线科普针对不同人群的运动处方。

专家简介：

王梅，国家体育总局体育科学研究所研究员。国家国民体质监测的技术负责人，国家国民体质监测、全民健身研究，全民健康生活方式领域资深专家，国家健康科普专家库第一批成员。

兼任中国体育科学学会理事，体质与健康分会副主任委员兼秘书长，学术工作委员会委员；中国营养学会运动营养分会副主任委员；中国老年学和老年医学学会运动医学分会常委，中国老年学和老年医学学会运动健康科学分会常委；中国老年学和老年医学学会老龄传播分会常委；中华预防医学会糖尿病预防与控制专业委员会委员；中华预防医学会健康传播分会委员；全国体育用品标准化技术委员会委员；北京健康教育协会第四届理事会理事；国家卫健委全民健康生活方式行动专家；运动是良医中国项目组秘书、专家组副组长等。

陈晓荣，博士，研究员。毕业于北京大学公共卫生学院，美国南卡大学公共卫生学院运动科学系和美国疾控中心访问学者，现就职于中国疾病预防控制中心慢病中心心脑血管疾病防控室副主任、主持承担全国心脑血管疾病监测体系试点建设工作。

陈晓荣研究员多年从事营养、运动干预及相关慢病防控与健康科普工作，是“全民健康生活方式行动”专家，是“运动是良医（EIM）”中国项目组主要成员、健康中国行动推进委员会组建的国家健康科普专家库第一批成员。

疫情防控常态化背景下，每个人的运动方式或多或少都发生了一些改变。婴幼儿、青少年、上班族以及老年人等不同人群的运动方式、运动需求也不相同。

国家体育总局体育科学研究所王梅研究员建议幼儿、青少年每天进行1-2小时户外活动，幼儿处于运动技能培养的敏感期，这个时期多运动可以为未来打下好基础。青少年则应注重运动技巧方面的培养，中、高强度的体育活动可以促进青少年骨骼、肌肉发育。

中青年是我们社会的中坚力量，也是亚健康大户，肩颈、腰部酸痛几乎每个人都会出现，这往往都是长时间久坐造成的。中国疾控中心慢病中心陈晓荣研究员在采访中说：“上班族首先要打断静坐，这是很重要的，要每一个小时起来动一动，即使每天都运动、每周的运动量都达到了，也抵消不了连续几个小时久坐产生的健康风险。”

对于老年人来说，只进行跑步和走路的的锻炼方式是不够的。王梅研究员提到“我们提倡平衡协调的练习，比如单腿站立、太极拳、游泳等。这些运动对老年人身体功能的维持，对防止摔倒都是有好处的。”

在鼓励各年龄段人群进行运动锻炼的同时，两位研究员还对运动前要做的准备活动、运动中的注意事项以及运动锻炼的强度进行了详细讲解，欢迎收看本期节目。

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