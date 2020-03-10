你守护生命我守护你：碧桂园优质农产品助力最美“逆行”

面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国广大医务工作者日夜奋战，为打赢疫情防控阻击战筑起生命防线。为助力保障广大医务工作者的家庭生活，体现社会人文关怀，由人民日报旗下“人民好医生”客户端发起举办的“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”于2月19日正式启动。

3月5日，人民爱医行动合作方碧桂园首批爱心物资发出，向白衣天使们送去暖暖的问候。

人民爱医行动启动后，碧桂园集团、国强公益基金会积极响应。采购北京区域结对帮扶的河北崇礼、滦平、界岭口，以及河南区域结对帮扶的河南虞城等地区优质农产品3178份，为各地驰援湖北（武汉）的医务人员提供生活保障的助力，将送往京冀豫多个城市、58家医院，惠及3000余名医护人员。

2月21日以来，碧桂园集团开展“保供给 防滞销”行动，通过国强公益基金会旗下碧乡农业公司采购优质扶贫农产品定向捐赠湖北抗疫一线，既保障一线医疗工作者与社区群众的生活需求，又通过消费扶贫缓解了受新冠肺炎疫情影响带来的贫困地区农副产品销售难题，助力高质量打赢脱贫攻坚战。

图为首批物资正在装箱

守护白衣天使 解决农户的燃眉之急

受疫情影响，碧桂园在秦皇岛市抚宁区界岭口村的莓好庄园应季草莓销售困难。“有了这笔订单，既能为医疗工作者送去一份香甜和健康，也让我们的工人们生活有了保障，地里的活儿没白忙活，他们对日子有盼头。”莓好庄园公司总经理程俊江说。

秦皇岛市抚宁区大新寨镇郭家场村平时统一收购的苹果也因为此次疫情面临销售困境，界岭口村乡村振兴项目部了解此情况后，借助向北京医务人员捐赠物资的机会，主动与其取得联系，从梁书记处采购苹果，为梁书记缓解了销售压力。“这次‘保供给 防滞销’行动有效助力了防疫期间我们的复工工作，希望我们可以为白衣天使和家属们送去“苹”安。”梁博文说。

郭家场村村书记梁博文为医护工作者送祝福

为爱复工 “一个都不少”

老村长马发搬运防疫物资

“特别让我感动的是，崇礼本地的员工在得知，复工是为一线医务工作者捐赠物资，都特别支持，没有一个人说不来！”爱度总经理崔振国说道。通过与政府多方面的积极沟通，目前爱度亚麻籽油已经顺利复工，崇礼当地的员工已经全部到岗，开足马力生产，3月4日顺利将全部货物运送到北京指定的收货地点。

工作人员严格把控产品质量