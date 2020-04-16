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国家发改委、全国妇联等部门助力湖北解决农产品滞销

2020年04月16日08:40 来源：中国妇女报

　　今年以来，新冠肺炎疫情对湖北省特色农产品销售带来不利影响。近日，国家发改委专门印发文件，协调中央宣传部、中央和国家机关工委、农业农村部、商务部、国管局、国务院扶贫办、中央军委政治工作部以及全国总工会、共青团中央、全国妇联、全国工商联等23个部门和单位，结合落实《消费扶贫助力决战决胜脱贫攻坚2020年行动方案》，充分调动各部门、各单位资源力量，大力实施消费扶贫，积极帮助湖北省解决特色农产品滞销问题。

　　文件要求，相关部门要用好用活政府采购支持消费扶贫政策，组织各级预算单位优先采购湖北省特色农产品。要广泛组织中央和国家机关、中央企业、高校、医院、金融机构、部队等，将湖北省特色农产品优先纳入国家机关消费扶贫活动，采取定向采购、组织干部职工自发购买、“以购代捐”等方式，多渠道扩大消费。要积极引导统一战线、工青妇等群团组织、行业协会商会和慈善组织等社会团体、民营企业，采取“以买代帮”等方式，更多采购湖北特色农产品。

　　文件表示，要积极协调淘宝、京东、拼多多、苏宁易购等网络电商平台，更大力度推销湖北特色农产品。要依托所属销售会展平台，组织开展形式多样的产销对接专场活动。

　　同时，要积极采取特殊措施，畅通鲜活农产品运输，打通物流“堵点”，为湖北省农产品便捷、快速“运出去”提供支持。要支持指导湖北省进一步优化通关流程，帮助湖北省特色农产品出口企业积极开拓海外目标市场。

　　文件强调，要组织各类中央媒体，持续加大对湖北省特色农产品的宣传推介力度，协调有关中央媒体开设专栏或制作专题节目，邀请医学专家普及疫情科学知识，消除消费者对湖北农产品的误解和顾虑。

　　下一步，国家发改委将切实发挥好消费扶贫牵头部门职责，加强对各部门、各单位直接采购和帮助销售湖北省特色农产品的督促和跟踪调度，全力帮助湖北省解决好特色农产品滞销问题。（记者富东燕）

(责编：许心怡、崔元苑)


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