商务部：从四个方面发力 缓解农产品滞销问题

人民网北京3月18日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，近期全国大部分地区的农产品滞销问题得到缓解。

王斌表示，商务部主要从四个方面采取措施。一是促进产销对接，发挥农产品滞销信息线上收集发布平台的作用，动员农产品批发市场、商超等各类流通主体与农产品滞销地区直接对接，拓宽销售渠道。截至3月17日，平台累计收集发布农产品滞销信息5000余条，撮合销售滞销农产品3万余吨，其中贫困地区的农产品7000余吨。

二是拓宽销售渠道。各大电商平台通过集中采购、直播销售、开辟绿色通道等措施助力农产品销售，阿里实施的“爱心助农计划”帮助农户卖掉农产品超过3万吨；京东和14个原产地达成了1万吨的滞销农产品包销合作；拼多多的“市长县长直播间”获得了订单17万份，销售农产品超过100万斤。

三是出台扶持政策。引导大型农产品批发市场采取减免费用、设立专区等方式扩大滞销农产品销售，一些地区出台运输补贴、收储补贴政策，解决滞销问题。

四是畅通物流运输。针对前期局部地区限行设卡阻滞农产品运输的情况，加强和交通运输部、公安部等部门的横向协作，与有关地方政府直接沟通协调，及时解决农产品“出村进城”中遇到的各类问题，打通农产品的物流运输通道，促进货畅其流。（实习生武雯婧）