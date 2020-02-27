白衣天使的孩子守护计划参与者征集活动启动
同舟共济，为爱守护。白衣天使守护生命，我们守护你的小天使！
战疫期间，广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。为保护白衣天使的孩子们茁壮成长，人民网·人民健康、中国社会工作联合会社区工作委员会、伊利QQ星联合发起白衣天使的孩子守护计划。
活动将为因新冠肺炎援鄂的医护工作者家中的未成年子女及家庭（18岁以内）提供总计一万份牛奶，领完为止。活动于2020年2月27日启动参与者信息征集。如果您或家人是白衣天使，并奋战在“战疫”前线，欢迎您扫码进入活动专区，填写白衣天使及孩子的信息，留下您想对他们说的话。
伊利QQ星全力支持本次活动，将所捐赠的牛奶随同您的爱心留言一同送给您的宝贝。活动发起方衷心希望白衣天使与孩子都平安健康，待到疫情消散，一起看蓝天白云，赏百花烂漫！
活动征集到的优秀内容将在人民网、人民健康网、“人民好医生”客户端(https://hys.people-health.cn/m/#/pages/qqstar/index)等媒体平台发布。
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