国家邮政局：邮政快递业复工近300万人 复工率达92.5%

人民网北京3月9日电 （许心怡）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波表示，国家邮政局在全面落实中央疫情防控的有关要求前提下，自2月7日就有序启动了邮政快递业的复工复产工作，按照四确保、三优先、梯度推进的原则，分阶段组织开展行业的复工复产工作。目前行业复工人数近300万人，复工率达到92.5%。

侯延波介绍，邮政快递业的复工复产工作可以简单概括为四句话，就是“人民有需要、企业有担当、社会有支持、政府有推动”。目标是到3月中旬除湖北地区外，行业的产能基本恢复正常。为了实现这个目标，国家邮政局按日调度，分区、分业、分企、分时，细化和实化各项措施，出台了暂缓消费者申诉考核、延长许可办理及年度报告时限等一系列政策措施，优化政策环境，减轻基层负担，目的是推动行业加快复工复产。目前行业复工人数近300万人，复工率达到92.5%，日处理邮件快件稳定在1.6亿件以上，复产率超过80%，顺利完成了前两个阶段的阶段性目标。截至3月8日全行业承运寄递疫情防控物资1.73亿件，累计8.24万吨，发运车辆2.4万辆，货运班次350架次。下一步行业将继续努力打通盲点、盲区，补齐短板弱项，尽快完成复产达产的任务。

侯延波指出，在稳定有序推进各项工作的同时，国家邮政局还面临四方面的困难，需要会同各方加以解决：一是要解决好网络恢复不平衡的问题。二是解决好产业链上下游联动的问题，特别是涉及到电商平台上游制造业的小微企业复产复工进程还比较慢，电商商家不能够及时发货。三是重点关注加盟企业，特别是小微企业末端网点的稳定运行问题。四是着力加强疫情防控的各项措施，严防出现人员聚集性感染，要坚守安全的底线。