国家发改委：除湖北外，各省重点项目复工率为89.1%

人民网北京3月21日电 （许心怡）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委投资司司长欧鸿表示，受疫情影响，春节后重大项目开复工面临困难。在各方面共同努力下，目前重大项目复工率已逐步回升，除湖北外，据对各省约1.1万个重点项目统计，截至3月20日，重点项目复工率为89.1%。尽管在建重点项目复工率在逐步上升，但不同地区、行业之间情况还不均衡；一些项目的施工强度还在逐步恢复。

欧鸿介绍，目前南方地区重点项目复工率为98.1%，北方地区重点项目复工率为60.3%，相对较低。除受疫情影响外，主要是东北、西北等地区还在陆续进入施工期。

欧鸿表示，分行业看，重大铁路项目已基本复工，京沈高铁等一批重大铁路项目正在抓紧施工建设。重大公路、水运项目复工率为97%，北京至雄安高速公路等一批重大公路项目已复工并加快推进。机场项目复工率为87%，杭州萧山机场三期工程，春节期间持续作业。重大水利工程复工率为86%。引江济淮工程、云南滇中引水工程等重大水利工程已复工建设。重大能源项目已基本复工，中俄东线天然气管道中段工程已复工。总投资950亿元的乌东德水电站工程已全面复工。重大外资项目已基本复工，宝马全球最大生产基地——沈阳华晨宝马第三工厂项目2月17日复工后正加紧推进。其他领域的重大项目也在积极推进。