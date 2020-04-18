国际邮件快件出现延误等问题的原因是什么？国家邮政局回应

人民网北京4月18日电（许心怡）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波指出，受疫情的影响，特别是海外疫情加速蔓延，对我国国际邮件和快件的运输造成了极大的影响。

侯延波介绍，一是国际航空运力严重不足，我国现在的陆路、铁路以及海运运输运力尚未能形成对航空运力不足的有效弥补和替代，这就造成了国际邮件快件在口岸出现了积压和滞留的现象。二是因为境外端处理能力严重不足，受境外生产放缓、物流不畅、企业停工等因素影响，部分国家和地区已经宣布停止收寄国际邮件快件，这也对我国跨境邮件快件的运输带来较大影响。此外，国际邮件快件从收寄、运输到清关、边检，再到境外邮政和快递物流服务商进行投递，要经过诸多环节，受疫情的影响，特别是境外国家和地区实施相关疫情管控措施，难免会带来国际邮件和快件在整个运输途中出现了迟滞和丢损、还有信息反馈不畅等现象。

侯延波表示，国家邮政局高度重视这些问题，一方面组织企业全力保障国际寄递渠道的畅通，尽最大努力确保邮件快件能够收得进来、运得出去；同时，对于进口清关后的邮件快件，在保障安全的前提下，优化分拣流程，尽快安排投递；此外也要求企业畅通申诉渠道，及时回应和妥善解决用户的合理诉求。另一方面，国家邮政局指导各地邮政管理部门加强跨境寄递服务相关申诉处理工作，维护用户的合法权益。

“我也想提示广大用户，在使用跨境寄递服务时，要及时关注邮政企业和快递企业相关的服务信息，同时也要遵守我国与境外国家和地区关于禁限寄物品的相关规定，让我们共同努力，保障国际邮件和快件能够正常通行。”侯延波说道。