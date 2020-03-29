国家邮政局：完善国际供应链 推动“快递出海”

人民网北京3月29日电 （许心怡）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，国家邮政局政策法规司司长金京华表示，为了补齐海外网络的短板，推动快递企业的国际化发展，充分发挥快递产业在服务跨境电商、完善国际供应链、促进“一带一路”高质量发展方面的重要作用，国家邮政局提出了“快递出海”工程。

金京华指出，2019年我国国际快递业务量、业务收入占总体份额分别不足3%和10%。虽然我国快递能够通过多种方式通达200多个国家和地区，但是自建的网络仅覆盖全球60多个国家和地区。过去五年，我国国际快递业务量年均增速达到了35%，实现了一个快速增长。但是，从总体情况来看，我国快递企业的国际化发展还处于一个起步阶段，存在着国际网络不健全、服务能力不适应、产品体系不完善等突出问题。相对于国际上的先进快递企业，我国快递企业的国际业务份额占比低，在海外运营规模小。

金京华强调，下一步将着力抓好五个方面的工作。一是着力优化国际邮件互换局（交换站）的布局，加快推进国际快件监管中心建设，进一步提升邮件、快件进出境效率。

二是要引导快递企业发展面向日韩、东南亚、俄罗斯等周边重点地区的服务，拓宽连接西欧、中亚、美洲等地区的寄递通道，推动进出口寄递业务量的双向提升。

三是支持快递企业与境外当地企业在仓储管理、落地配送等环节加强业务合作，提升在海外的综合通关服务能力，着力发展供应链等高端物流服务。

四是支持快递企业与制造企业加强国际发展规划的有效对接，强化境外资源共享，促进伴随出海、协同发展。

五是加强与“一带一路”国家快递主管部门的政策沟通，营造良好的“走出去”环境，支持快递企业在海外扩大投资、创造就业、改善民生，为推动当地经济的发展贡献力量。