国家邮政局：构建国内和海外的防疫物资寄递运输“绿色通道”

人民网北京3月29日电 （许心怡）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，国家邮政局政策法规司司长金京华表示，疫情发生以来，国家邮政局组织邮政快递企业，通过境外中转、增加包机、开辟航线等方式来积极应对，努力构建国内和海外的防疫物资寄递运输“绿色通道”。在保障国内防疫物资、生活必需品、邮件快件运输的同时，也积极支援国际疫情防控的工作。

金京华介绍，截至目前，顺丰航空公司已增开了到欧洲、印度和美国的航线，执行防疫物资包机210班，其中3月1日到14日承运从我国发往海外的口罩、防护服、手套等防疫物资108吨，涉及到39个国家和地区。邮政航空公司增开了到俄罗斯、比利时的航线，执行防疫物资包机24班，运输邮件4.2万件、292吨，其中3月19日通过两趟专线航班，将江苏省捐赠的40万只口罩运到了日本和韩国。圆通航空公司执行防疫物资包机84班，承运物资超过了422吨，其中3月21日使用了757全货机，将11万只口罩、10万人份检测试剂、1万件医用防护服等防疫物资运抵菲律宾，支援当地疫情防控工作。近期菜鸟网络也计划投入200架包机，努力打通中外双向物流，保障防疫物资和跨境电商件的运输。

金京华指出，受这次疫情的影响，国际航空运力不足、国际寄递渠道受阻，也造成了一些国际邮件快件滞留海外。下一步，国家邮政局将在万国邮联等多边框架下，会同有关部门与相关国家和地区加强信息沟通、政策协调和行动配合，努力维护国际邮政网络的畅通。“我们将继续组织业内企业通过增加包机、开辟航线等方式，加强国际航空运力供给，保障生活必需品、防疫物资等物品的国际运输。”金京华说，同时，还将通过中欧班列、中美快船以及周边国家陆运等多种途径，努力把疫情对跨境寄递物流的影响降低到最低限度。