2019年11月14日，是第13个“联合国糖尿病日”。今年宣传的主题是“防控糖尿病，保护你的家庭”，以家庭和个人健康为中心，以健康生活方式和定期体检为中心，提倡大众知晓个人和家庭成员血糖水平，呼吁全社会共同行动，防控糖尿病。

糖尿病防控已纳入健康中国行动

据黑龙江中医药大学附属第一医院内分泌科副主任李永华介绍，在《健康中国行动》（2019-2030年）中，已经把糖尿病防控列为15项健康中国行动之一。由此可见，我国对糖尿病的关注已经从学术行为上升为政府行为。如今，我国政府已经为控制糖尿病制定了明确的目标和计划。全民健康、控制糖尿病、健康中国的理念正逐步深入人心。

李永华说，糖尿病属于代谢性疾病，在胰岛素作用不足的情况下，不单会出现糖代谢紊乱，脂代谢也同样紊乱，还会引起血压、尿酸升高，以及脂肪性肝炎等临床表现。所以糖尿病患者在控制血糖的同时，也要注意防范高血脂、高血压，因为血糖高、血脂高、尿酸高、血压高，是导致糖尿病患者大血管和微血管病变的病理基础。

血糖、血脂、血压的合理控制是预防糖尿病并发症的关键。健康饮食、合理运动是基础，根据患者的病情合理用药，使其血糖、血脂、血压均达到控制标准，是预防并发症的重中之重。

糖尿病患者还要注意定期筛查并发症，并发症早期时可能没有临床症状，但通过相应的辅助检查可做出早期预警，能很好地遏制并发症发展，明显提高患者的寿命和生活质量。

在降糖药物的应用上，李永华强调西医和中医在糖尿病治疗方面各有优势，应该利用这两种医学各自不同的优势，来达到降糖、改善症状和减少并发症的效果。西药降糖配合中医药，自然能发挥“1+1大于2”的临床疗效。

养成合理饮食和规律运动好习惯

合理饮食和规律运动是减轻糖尿病病情的基础。李永华介绍，糖尿病的主要发病原因首先是遗传，第二个便是不健康的生活方式。简单地说，就是跟肥胖相关的生活方式有关，比如高脂肪、高热量饮食以及长期不运动相关联。

临床中，青少年患糖尿病比例正在逐年升高，患者的共性特征便是体型偏胖。从小养成的不健康饮食习惯和运动量不足，是造成青少年糖尿病高发的主要原因。李永华提醒，父母对孩子从小不宜过度喂养，需要监督孩子控制体重，保持良好的饮食习惯和运动方式。

那么，何为健康的运动方式呢，李永华介绍，具有一定强度的有氧运动才是有效的运动方式，能达到理想的运动效果。

适合于大众的健康运动方式如快走或慢跑，同时需要在运动后让身体产生微热感，有汗出但不能大汗淋漓，心率也需达到一定数值。其中计算心率的方法，可用数字170减去自身年龄，比如60岁的老年人，运动后心率需达到110次/分，这样才被视为有效运动。

中医学防治糖尿病功不可没

现代人的生活压力、饮食结构、不良作息等种种因素造成糖尿病的发病率越来越高。中医根据临床表现将其归属到中医消渴病范畴。最早在《黄帝内经》中就有关于消渴的记载，黄帝曰：“有病口甘者，名为何？何以得之？”岐伯曰：“此五气之溢也，名曰脾瘅。夫五味入于口，藏于胃，脾为之行其清气，液在脾，令人口甘，此肥羹之所致也。此人必数食甘美而多肥者，令人内热，甘者令人满，故其气上溢转，转为消渴。”《内经》中还有消瘅、肺消、膈消、消中等的详细记载，认为五脏虚弱、过食肥甘、情志失调是引发消渴的原因，而阴虚内热是主要病机。

李永华介绍，中医治疗糖尿病的特色优势主要为整体调理，辨证施治，在改善症状、降糖及阻止或延缓并发症发生发展方面皆有一定疗效。

中医认为糖尿病发生是在阴虚的基础上，加上饮食不节、喜食肥甘厚味、情志失调、劳欲过度等外因作用下发病，脏腑涉及肝、胆、脾、胰、肾、胃。即阴虚是糖尿病发生的关键，气虚是迁延不愈的癥结，血虚是造成合并症的主要原因，阴阳两虚是发展的趋势，湿热阻滞是病程中的变证。因此中医多采取补肾健脾、调肝和胃与滋阴清热、益气养阴、活血化瘀等方法治疗糖尿病及并发症。

因此，在治疗上强调阴阳平衡，整体调节，从而达到恢复胰腺功能，起到双向调节作用，既降糖又可预防。

中医治疗糖尿病另一个优势是坚持个体化治疗原则，根据患者不同的体质、病征，甚至不同的季节及生活环境不同，而采取不同的治法，因人而异的治疗，可以明显改善病人的不同症状，提高机体免疫力，调整血糖，降低血黏度，进而有效防治糖尿病并发症的发生发展。