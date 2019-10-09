高血糖可能使人变“傻”

复旦大学附属华山医院神经内科郁金泰教授临床研究团队一项历时两年多，对144项符合纳入标准的9359005个研究对象进行前瞻性研究后证实，高血糖可能会使人变“傻”。近日，相关论文发表在国际学术期刊《衰老研究评论》上。

研究发现，老年痴呆人群增长趋势与在糖尿病中观察到的趋势非常相似，搞清楚糖尿病及其相关因素与认知障碍之间的关系，可能有助于识别发生认知障碍风险较高的个体，并为有效预防策略的制定提供依据。

郁金泰研究团队首先研究了糖尿病前期、血糖和胰岛素水平对认知障碍和痴呆风险的影响后，建立了血糖水平与认知障碍风险之间的剂量—反应关系，确定了不同降糖药物对认知功能损害或保护的影响。结果发现，糖尿病对大脑的认知功能存在不良影响，甚至在糖尿病前期，即出现空腹血糖受损或糖耐量受损时，痴呆的相对风险已经增加。研究还发现，血糖水平及胰岛素水平的异常也会增加痴呆风险，空腹血糖水平与认知功能障碍之间可能存在非线性剂量反应关系。

郁金泰说，大脑海马、颞叶、大脑皮质的神经元与认知相关，它们对缺血非常敏感，很容易因为糖尿病血管病变导致损伤，使痴呆的发生率增加，而血糖增高或糖尿病可导致脑内大血管及微血管损伤，引起脑部的供血不足。此外，糖尿病和胰岛素抵抗还会引起脑内能量代谢紊乱，增加β淀粉样蛋白（“老年斑块”）在脑内聚集、神经元损伤，导致认知功能障碍，增加痴呆发生的风险。

郁金泰强调，他们的研究发现患者在糖尿病前期，即尚未达到糖尿病的诊断标准，但已出现空腹血糖受损或糖耐量受损时，痴呆的相对风险已然增加。此结果表明，如早期进行血糖控制，可能是预防认知功能减退的有效方法。郁金泰团队还进一步进行了关于降糖药物及痴呆风险的前瞻性研究，结果发现应用吡格列酮可能会减少糖尿病患者发生痴呆风险。