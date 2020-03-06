疫情下慢病患者该如何管理健康？

新冠肺炎的感染疫情时刻牵动着大众关注，很多慢病患者特别是癌症患者由于疾病本身及手术放化疗后免疫力较为低下，而因出行不便，再加上疫情因素对他们的常规检查及持续治疗可能产生一定的影响。2020年3月6日（周五）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请中国胸外科肺癌联盟主席、中国抗癌协会科普部部长支修益教授，与您探讨疫情下慢病患者特别是一些癌症患者该如何自我管理？

专家介绍

支修益，首都医科大学宣武医院胸外科首席专家、主任医师，教授，首都医科大学肺癌诊疗中心主任。

学术任职：中国胸外科肺癌联盟主席、国家老年肺癌联盟主席、中国肺癌防治联盟副主席、中国互联网医学标准化联盟副主席、中华医学会胸心血管外科学会常委、中国胸外科医师协会原常务副会长兼总干事、中国医师协会科普分会副会长、中国控制吸烟协会副会长兼肺癌专委会主任委员、中国医促会肺癌防控分会主任委员、国家卫健委《中国原发性肺癌诊疗规范》专家组组长等。

擅长

肺部小结节诊断和鉴别诊断，肺癌早期诊断，早期肺癌和高龄肺癌微创外科手术，胸腔镜肺叶切除手术，CT引导下射频消融治疗肺癌和肺癌术后辅助化疗、辅助靶向治疗，晚期肺癌一线二线治疗和多学科综合治疗，以及基因监测指导下的肺癌个体化治疗包括靶向药物治疗和免疫治疗。恶性胸膜间皮瘤和恶性胸腔积液多学科综合治疗。

肺癌患者如何度过新冠肺炎疫情期？

一、就诊：不需要一发热就去发热门诊

发热对肺癌患者来说是较为常见的临床症状，特别是确诊中心型肺癌的患者，往往会合并有阻塞性肺炎或肺不张等病症。此外，很多晚期肺癌患者也会有肿瘤热。所以要注意鉴别产生发热的原因。如果已经确诊肺癌的患者近期出现发热症状，建议首先要跟自己的主管医生联系，请主管医生根据实际病情提出个体化的诊疗建议。

二、治疗：视情况做好治疗计划

已经确诊肺癌的患者，如果已经有化疗、手术等计划，建议要按照计划照常进行，不要自行延期或者推迟，以免耽误病情。去医院就诊之前最好做到提前预约，建议采取错峰就诊和治疗，尤其是避开上午八九点钟高峰时段到医院去，尽可能减少交叉感染机会。

三、居家：做到这几条增强免疫力

对于中老年肺部疾病和肺部肿瘤患者，需做到少出门、戴口罩、勤洗手和多消毒。正常情况下，肿瘤患者在治疗间歇期和康复期都需注射包括胸腺五肽、日达仙等用于提高机体免疫力的药剂，目前这类辅助药物没有口服剂型，因此要定期到医院注射。

疫情之下，慢病患者需牢记！

应加强对原有慢性疾病的监测（如血压、血糖等），并做好记录。服用的药物也应完整记录，以便网上咨询或就诊时所需。同时，观察体温变化，注意有无咳嗽、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、肌肉酸痛等可疑症状。若有异常，及时就医。

就医途中要全程佩戴口罩，有条件的尽量避免乘坐公共交通。就医过程中应尽量保持与他人的距离，触摸医院内物品后及时洗手或消毒，尽可能减少在医院的逗留时间。就医后及时回家，所佩戴的口罩应弃用，并做好自我观察。

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