湖北医疗设备基本达到供需平衡

挽救患者的生命，离不开先进的医疗设备和重点药品。目前，防护服、呼吸机、体外膜肺氧合机（ECMO）等重要的医疗设备，以及试剂盒、磷酸氯喹、阿比多尔等供应情况如何？国务院联防联控机制3月4日召开新闻发布会，就做好疫情防控重要医疗救治设备促产保供，回应社会关切。

据介绍，目前，武汉的定点医院、方舱医院以及隔离治疗点均已实现了“床等人”。国家卫健委规划司司长毛群安介绍，前期，确实湖北的医疗设备处于比较紧缺的状态，目前已经供需平衡，包括隔离点在内的各个医疗机构的救治设备基本能够满足标准配置要求，基本上不存在“人等设备”的情况。

企业的复工复产，成为物资供应的前提。疫情发生以来，工信部搭建了涵盖38种医疗设备以及200多家重点企业的数据库，并且推动25个省市、31家重点企业以及2000多家配套零部件企业按时复工复产，保障医疗设备的产业链正常运转。

其中，防护服是一线医务人员的必备物资，压条机给防护服增加一条密封条，才能使防护服达到医用的标准。“压条机供求关系从2月初极度紧张到2月中旬基本平衡，再到现在已经到了充分供应的阶段，保障了医用防护服的源源不断、持续增产的需要。”工信部装备工业一司司长罗俊杰介绍。

按照一般的生产效率，按单台每天能生产150件的生产效率来计算，目前的压条机供应量能为防护服生产企业提供大概60万件的生产能力。

从整体的物资保障现状来看，数据显示，截至3月3日，工信部重点监测的企业共为湖北，主要是武汉，提供了大概6.5万台（套）医疗设备，基本满足湖北前方防疫的需要。目前，防护服的生产供应已经由十分紧缺转为能够满足需求。每日工信部协调保障湖北地区防护服的数量达到了25万件，已经连续十几天超出湖北地区的需求。

毛群安介绍，救治过程中，呼吸机、体外膜肺氧合机（ECMO）、P3移动实验室，还有移动CT等高精尖设备都投入到救治工作中，发挥了重要的作用。

疫情发生以来，特别是随着确诊和危重症患者的增加，湖北武汉对ECMO的需求不断增加。2月27日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组要求从全国调集ECMO等设备支援湖北。统计显示，最近共发往湖北67台。

在药品供应方面，从监测情况看，α-干扰素、激素类药物、检测试剂盒等重点品种，目前能够满足武汉湖北一线的需求。中成药中药饮片库存也相对充足。目前6家企业恢复了磷酸氯喹的生产，市场的供应比较充分，现在已经运抵湖北的磷酸氯喹有15万人份，阿比多尔的生产也已经恢复正常，能够满足临床使用需要。

而在负压救护车供应上，截至目前，全国负压救护车日均产能已经超过100辆，重点企业已经累计生产将近2000辆，总体满足湖北省疫情防控当前的需要。

此外，疫情过去之后，重要的医疗救治设备会不会出现冗余的情况？届时将如何处理？

毛群安回应称，大量医疗设备目前均集中用于湖北和武汉的定点医疗机构。国家卫生健康委正在会同国家发改委以及湖北省，研究制定疫情后医疗设备处置的方案，加强疫情应急医疗设备的统筹管理和科学调配。同时，也利用这次机会来提升湖北省各级医院和基层医疗卫生机构的装备水平。 （记者 陶凤 彭慧）