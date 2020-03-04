国家卫健委：目前隔离点不存在 “人等设备”情况
人民网北京3月4日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，就有网民反映隔离点缺少医疗设备，存在 “人等设备”情况，国家卫生健康委规划司司长毛群安回应，各方共同努力，全力保障医疗设备供应，不存在“人等设备”情况。
毛群安表示，目前，指导湖北省制订了不同类型医疗救治机构设备配置的标准，各方共同努力，全力保障医疗设备的供应，基本上不存在“人等设备”情况。
“前期，湖北医疗设备是处于比较紧缺状态，目前已经供需平衡，包括隔离点在内的各个医疗机构的救治设备，基本能够满足标准配置要求。” 毛群安说。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn