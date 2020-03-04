工信部：生产企业立下军令状 日夜生产负压救护车
人民网北京3月4日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工信部装备工业一司司长罗俊杰就抗击疫情前方湖北及武汉的负压救护车是否够用等相关问题进行了回应。
罗俊杰表示，在疫情防控之初，大量患者急需转运救治，当时负压救护车成为了社会关注的重要物资。按照国务院联防联控机制的总体部署，医疗物资保障组第一时间组织国内主要生产企业，在春节期间开始加班加点生产。
“医疗物资保障组及工信部通过下达任务书等方式，组织上汽大通、江西江铃、北汽福田等一些企业加班加点生产。当时在春节期间，人力物力，包括资金流等都是问题，大家与时间赛跑，与疫情赛跑，主要企业纷纷立下军令状，克服工期紧、人手短、物料缺等问题，将原本30天的工期大大缩短。到2月5日仅用10天下线了244台负压救护车，送往了防疫一线。”罗俊杰说。
罗俊杰表示，截至目前，全国负压救护车日均产能超过100辆，重点企业累计生产近2000辆。截至3月3日，各重点企业运抵湖北省负压救护车达到690辆，覆盖了湖北全省17个地市，其中武汉就有329辆。
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