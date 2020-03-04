工信部：日产防护服约60万件 满足医用防护服生产需求

人民网北京3月4日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。工信部装备工业一司司长罗俊杰表示，目前通过各种渠道、各种途径，医用防护服生产企业压条机保有量达4300台。按单台每天生产150件生产效率计算，能为防护服生产企业提供大概60万件生产能力，阶段性满足了医用防护服生产需要。

罗俊杰表示，疫情发生以来，医用防护服需求急剧增长，到目前依然是保供工作的重中之重，而压条机保有量影响医用防护服保供。

“目前，我们会同相关部门集思广益、多措并举，一手抓企业复工复产，一手抓调配管理。现在压条机供求关系从2月初的极度紧张到2月中旬基本平衡，再到现在充分供应阶段，保障了医用防护服的源源不断、持续增产的需要。” 罗俊杰说。

罗俊杰表示，在复工复产方面，一方面抓好现有产能利用，在迅速摸清全国较大压条机企业底数情况下，会同广东、浙江、山东等地组织企业，特别是相关零部件企业复工复产。做好相关人员、原辅料、运输等全要素保障，第一时间在春节期间派驻机关干部赴广东作为驻企特派员，在一线现场协调，为企业保驾护航。截至3月3日，现在新产出的压条机大概1200台，这些企业作出了重大的贡献。

“另一方面，会同国资委支持央企新增产能，比如国机集团，通用技术集团，还有兵器装备集团、中船集团等都迅速发挥自身优势，新研制生产压条机，短短半个月，已生产了大概360台，在保供工作中也发挥了重要作用。”罗俊杰说。

“这个数量还不足以保证防护服增产扩产需要，还要用多条腿走路，采取盘活压条机存量举措，一方面向各地相关部门发出征集信息，了解情况；另一方面，向社会发出倡议，征集相关压条机信息。很多服装企业，比如做冲锋衣、雨衣，包括账篷的生产企业，通过转产代工或转让出租其设备等方式支持工作。通过这些方式，也盘活了压条机近2000台，提升了防护服生产能力。” 罗俊杰说。

罗俊杰表示，目前医用防护服生产企业压条机保有量达到4300台。如果按照一般的生产效率，按单台每天能生产150件生产效率计算，能为防护服生产企业提供大概60万件生产能力。“下一步，随着疫情变化的情况，我们会紧密跟踪相关需要，做好为保驾护航工作。”