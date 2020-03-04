工信部：为湖北提供医疗设备约6.5万台

人民网北京3月4日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工信部装备工业一司司长罗俊杰就重点医疗物资保障等相关情况进行了回应。

罗俊杰表示，疫情防控需要的重点医疗设备，大体分为四大类，一共38个品种。其中包括救治设备、检验检查设备、治疗设备、消毒设备。疫情发生以来，医疗物资保障组各成员单位协作，组织主要企业加快生产，协调跨地区资源调用，采取多项措施，竭力保障医疗设备需求。

在谈到具体措施时，罗俊杰说，首先是统筹谋划，加强预判。从1月下旬工信部组织企业、协会和专家，根据疫情开展了研究。事先梳理了可能用到的主要医疗设备，搭建涵盖38种医疗设备以及200多家重点企业的数据库。安排专人分别跟踪各类产品生产库存以及复工复产情况；

其次，聚焦重症，精准对接。通过组织企业生产、国内调用、社会捐赠及国际采购等方式。集中保障大无创呼吸机、高流量吸氧机、ECMO等重症患者救治设备供给，降低危重症患者病亡率；

三是推动有序复工复产，持续保障设备供给。采取多种方式，包括发函、电话、视频，特别是派驻企业特派员，以及组织相关地方政府现场协调等方式，推动25个省市、31家重点企业以及2000多家配套零部件企业按时复工复产。

“目前，医疗设备方面基本满足湖北防疫需要，实现了武汉以及相关地市标准范围内的应配尽配。”罗俊杰说，截至3月3日，重点监测企业共为湖北，主要是武汉，提供了约6.5万台（套）医疗设备，其中无创呼吸机约1.4万台，有创呼吸机约2900台，心电监护仪约1.5万余台，呼吸湿化治疗仪约5000台，血气分析仪约500台，血液透析机约100台，医用正压呼吸器约340台，移动DR约160台，空气消毒机约1.5万余台。