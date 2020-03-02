中国疾控中心：围绕六个方面发力 做好餐厅就餐安全

人民网北京3月2日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心环境所所长施小明就餐饮业情况及食品安全情况进行了回应。

施小明表示，餐厅就餐安全是整个疫情防控中的一个关键环节，应做好六个方面工作。

首先，建立餐厅员工健康体检制度。每天对食堂工作人员进行体温测量和身体健康检测，并做好记录，严禁带病上岗。

其次，加强环境物体表面清洁消毒，做好餐饮具清洁消毒，确保做到一人一具、一用一消毒。

三是，注意手卫生，勤洗手，确保食堂内配备有效的速干手消毒剂，有条件的可以配备感应式手消毒设施。

四是，加强食品安全管理，到规范超市购买冷冻冰鲜产品，不购买野生动物或未经检验检疫的畜禽生鲜肉品。加工食物时注意生熟分开，畜禽肉、蛋类务必煮熟煮透，食物应保证新鲜、清洁、卫生，过夜食品不得供应。

五是，加强餐厅通风换气，在气温适合和天气晴朗条件下，营业期间开门开窗，保证室内空气流通。

六是，对进入餐厅人员进行体温测量，出现可疑症状时到应急区域隔离，按照有关规定进行处理。