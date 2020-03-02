中国疾控中心：建议企业会议使用网络、视频等形式
人民网北京3月2日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员张流波就复工后企业如何在会议等活动中进行防控进行了回应。
张流波表示，企业召开会议时形成局部人员聚集，做好卫生防护非常重要。首先，保证会议室通风换气，保证空气尽量新鲜。
其次，会议开始前和结束后，对会议室桌面、把手、地面做清洁和消毒处理。
第三，尽量减少会议频次，缩短会议时间，注意会议参会者不要太密集，参会人员应该戴口罩。
第四，如果能够变成网络会议、视频会议、微信会议，用这种方式代替是最好的。
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