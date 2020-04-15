中国疾控中心：多措并举做好福利院等特殊单位场所疫情防控工作

人民网北京4月15日电 今日，国务院联防联控机制就做好重点场所重点单位重点人群疫情防控工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心环境所所长施小明就不同风险地区的重点场所，如儿童福利院、精神卫生医疗机构以及监狱，在风险防范方面的具体要求进行了回应。

“中国疾控中心对儿童福利院、精神卫生医疗机构以及监狱给予了高度关注。”施小明介绍，这类特殊单位场所有四个方面特点：第一，人员相对密集，隔离条件相对较差；第二，人员普遍易感，自理能力较弱；第三，这些场所的疫情多数是从外部进入的，主要是由工作人员和新来的人员，或者是探视人员带进来的疫情。第四，这类场所一旦出现疫情以后，处置措施较为复杂，落实上有难度。

施小明表示，基于这些情况，在低风险地区，这些重点场所要做好以下四个方面：一是工作人员要加强对儿童、精神疾病患者，包括监狱人员的主动健康监测，包括体温测量；二是要减少外来人员的探视；三是做好工作人员出入的健康监测和登记，一旦发现异常，要及时进行就医，经过排查以后再上班；四是严格落实监狱新进人员隔离观察、体温监测以及核酸检测措施。

施小明说，低风险地区的重点场所还有三方面的一般性措施需要落实：一是应急预案的制定、防疫物资的储备、应急隔离区域的设置；二是加强场所通风和清洁消毒，通风换气；三是当出现病人后，要在当地疾控中心的指导下，对场所进行消毒。在中高风险地区，特殊单位要实行全封闭管理，不提供堂食和集体用餐；医疗机构就诊人员返回后要进行隔离及检测，没有异常后可以进入。（实习生武雯婧）