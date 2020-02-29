国家卫健委：支援抗疫一线医务人员中护士占比68%

人民网北京2月29日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，全国派出精锐医疗力量达到4.2万人，其中护士为2.86万人，占医疗队总人数68%，在患者医疗救治中发挥重要作用。

郭燕红表示，无论是在方舱医院、隔离病区，还是救治重症的ICU，都有护士的身影。护士在新冠肺炎患者的医疗救治中精心照顾、观察病情，给予患者心理支持。与医生一道，为促进患者康复、提高治愈率做出积极贡献，用行动诠释了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，是新时代“最可爱的人”。