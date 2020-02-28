国家卫健委：从四方面发力 科学合理调配医疗资源
人民网北京2月28日电 今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，在调派医疗队方面，国家卫健委主要开展了四个方面工作。
焦雅辉说，首先，科学合理地调配医疗资源，针对重症医疗救治与普通和轻症医疗救治的不同特点，分别组建医疗队。在重症医疗队的组建方面，重点抽调了呼吸、感染和重症专业的医务人员，整建制地组建医疗队，按照一个病区50张病床来计算，一支医疗队有30个医生和100个护士组成；在普通和轻症医疗队组建过程中，例如在方舱医院，按照1000张床配备500名医务人员，医护比按照1：4抽调，主要由内科专业的医生和护士组成。
其次，把重症医疗队整建制地分配到重症定点医院。采取以省包科、以院包科等形式，由重症医疗队整建制接管病区，由所在医院和医疗队共同组成联合医务处、院感办和护理部，对所有重症患者进行统一评估和统一管理。
三是成建制搭建方舱医疗团队。把普通和轻症医疗队与国家紧急医学救援队、移动P3实验室进行编组。以省队为单位，采取分片包干形式，快速配置标准化医疗、护理和检查单元，做到方舱医院建设交工、资源配备和患者收治三同步。
四是前瞻性调派医疗队，作为轮换和休整的补充力量。第一种方式是在医疗队内部挖潜，来解决医务人员轮换休整问题；第二种模式是采取整建制轮休模式；第三种方式，是把近期到达的医疗队化整为零，分组成几个医疗小组，编组到早期到达的医疗队当中。（实习生武雯婧）
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