专家谈多支医疗队协调配合：需要有统一高效的协作机制并加强交流

人民网北京5月4日电 （王国菁）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，中南大学湘雅医院第三批支援湖北国家医疗队领队、中南大学湘雅医院办公室主任、心血管内科副教授钱招昕表示，全国驰援武汉的医疗队非常多，不仅每支医疗队是由不同学科的人员联合组成，甚至有些病区，也是由不同医疗队的人员一起工作。这么多医疗队一起工作需要有统一高效的协作机制。

钱招昕介绍，湘雅医院医疗队在武汉协和西院两个病区当中，有个病区是联合病区，由湘雅医院、武汉协和医院、中山大学孙逸仙医院医疗队的队员一起开展诊疗工作。每个定点医院就像事一个联合战斗兵团，像武汉协和医院西院作为重症患者的定点收治医院之一，医疗队最多的时候有23支，最南边的有海南省医疗队，最北边的有黑龙江医疗队。

这么多医疗队一起工作，如何保证工作步调、诊疗水平的一致性？如何让每个患者能够接受相同水准的最优治疗？钱招昕称，新冠肺炎是个全新的疾病，对所有医疗队来说，对这个病的认识都是不断更新和积累的过程，就需要各自医疗队加强交流，紧密协作。

钱招昕表示，按照国家卫生健康委的统一要求，我们在武汉协和医院西院成立了战时医务处，所有医疗队的领队或者队长都是医务处的成员。如何通过协调机构来进行医疗队之间的协作？钱招昕举例称，我们把当时在武汉协和医院各医疗队管理的病区分成五个片区，医务处组织了五个联合专家队，分别负责五个片区，每周组织疑难病例讨论。在讨论的过程中，如果有救治上特别疑难的或者有成功经验的病例，再把它提交到医院层面，由医院层面再来组织每周一次的全院专家参与的病例讨论。

钱招昕介绍，这样的片区讨论他们先后组织了41次，院级的有10次，每周1次，有151例患者在这个讨论会上通过讨论得到了精准救治。

钱招昕表示，那么多专家，戴着口罩，每次一讨论都要一个半到两个小时，事实上是冒着一定的风险的，这么做的目的只有一个，就是集中各自医疗队所有专家的集体智慧，群策群力，努力挽救每一个生命。