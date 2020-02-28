疫情下,暖心举措为孕产妇婴开通"绿色通道"

在防控疫情过程中，孕产妇、婴幼儿作为特殊群体，她们的健康、安全始终牵动着社会关注。

为了将举措落到实处，将关爱常规化，社会各界对孕产妇婴开通了优先关爱的通道，让她们在这个特殊时期得到更多温暖。

多措并举 保障孕产妇婴健康安全

2月2日，国家卫生健康委针对孕产妇以及婴幼儿群体，发布《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求各地为疑似和确诊孕产妇提供疾病救治和安全助产服务，确保母婴安全。

《通知》指出，孕产妇根据具体情况，必要时适当调整产检时间；对有妊娠合并症/并发症等高危孕产妇，指导其按时接受产前检查，出现异常情况应及时就医，避免因担忧、恐惧而延误病情；对临近预产期且建档机构为新型冠状病毒感染的肺炎救治定点医院的孕产妇，要及早作出合理安排，并及时告知孕产妇，减轻其焦虑感；产妇为疑似病例、确诊病例和确诊后未痊愈者，暂停母乳喂养。

在2月8日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制再发通知，指出孕产妇是新冠肺炎的易感人群，强调要“坚持底线思维，强化风险意识，坚守母婴安全底线”。要积极指导孕产妇做好防护和孕产期保健。各地应当指导助产机构加强院感防控，根据医院条件，为产科门诊及病房尽可能创造独立进出通道，落实产房、产科、母婴同室院感防控要求；助产机构应当通过微信、APP、电话、视频、线上孕妇学校等方式加强对孕产妇健康教育和咨询指导，帮助孕产妇做好自我监测和居家防护。

2月12日，国家卫生健康委网站公布各省（区、市）新型冠状病毒感染疑似或确诊孕产妇产检和住院分娩定点医院，共计1774家，包括省级定点医院117家、地市级定点医院428家、县区级定点医院1274家。

此外，北京、广州等地，纷纷联合发布倡议书，加强对孕期、哺乳期女职工的保护，灵活处理疫情防控期间劳动用工问题。

娘家人的暖心服务：送上“家庭关爱包”

中国妇女发展基金会、安徽省妇联、安徽省妇女儿童发展基金会发动实施“加油！抗疫天使”公益项目，加大对孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等特殊群体的关爱关心，为驰援武汉一线的医务工作者家庭送上满载着生活、防护用品的“家庭关爱包” 。

浙江省宁波市奉化区妇联利用“奉化女性”微信平台、“掌上妇联”微信群等载体，发送科学宣传防疫，孕产妇如何自我隔离防护、出现临产症状应对办法等内容，介绍防护知识，解读最新政策，回应孕产妇群体的关切。

海南省琼中县妇联在疫情防控期间，通过微课堂、实时线上答疑等方式为孕产妇提供疫情防控措施、预防保健知识和“特殊时期特别家教”等内容，发挥心理专业志愿者、社会专业机构力量，提供心理咨询，缓解孕产妇生理和心理压力。

奶粉免费捐赠为孕产妇免除“断粮”之忧

为助力抗击新冠肺炎疫情，人民网“人民好医生”客户端联合社会公益组织、爱心企业等各界力量，发起了“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”，通过开展包括“人民战‘疫’关爱母婴健康”在内的系列公益活动，为奋战在抗击疫情一线的医护人员提供有力支持。

由人民网牵头，联合中国红十字基金会、中国营养学会共同发起的“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动正式启动，将面向全国符合条件的婴幼儿和孕产妇，定向捐赠总价值超7500万元的奶粉产品。活动将优先捐助驰援湖北的医务工作者，把特殊的爱献给逆行的天使。

通过人民网“人民好医生”客户端，每名符合条件的孕产妇、婴幼儿可申领3罐奶粉，基本满足1个月的营养需求。每天申领上限为2万人。活动期间，中国红十字基金会作为公益机构，将进行公正性把关和项目追溯；中国营养学会作为专业营养科学机构，提供疫情期间的膳食营养科普；君乐宝乳业集团作为独家支持企业，提供免费配送奶粉服务。