眼科专家魏文斌：疫情期间家长应引导孩子科学护眼

2020年开年，新型冠状病毒引发的疫情席卷全国。为配合防疫工作，全国各地相继延期开学，学生及家长也都开启了长时间的“宅家”模式。在此情形下，手机、电脑等电子产品的使用频率便不断提高，对眼睛也造成不小的负担。首都医科大学附属北京同仁医院副院长、眼科主任魏文斌教授在近期的直播活动中，为大家讲解了“在疫情期间如何科学护眼”的相关科普。

疫情期间如何预防孩子近视？

魏文斌指出，儿童青少年的眼睛发育还未成熟，长时间的使用电子产品、不合理的用眼习惯，会加快近视的发生发展。在用眼过程中，要注意“三个20”：近距离用眼每看20分钟，要远眺20英尺（6.1米）超过20秒。家长需要引导督促孩子养成正确的读写姿势。家中的书桌椅应该调整好高度，读书写字保持“三个1”：手离笔尖1寸、眼离书本1尺，胸距书桌1拳。同时要改掉不良的用眼习惯，不要在吃饭、卧床的时候看书或者使用电子产品，不要在光线过暗或者阳光直射的情况下看书写字，在使用电子产品的时候要保证周围灯光的亮度，不要关了灯还在床上玩手机、看电视。

疫情期间，孩子减少了户外活动，又经常通过手机、电脑来上课。对此，可以在课堂间隙通过窗户远眺、做眼保健操来缓解视力疲劳。同时家长也可以引导孩子在家进行体育锻炼、帮忙做家务、做亲子游戏等活动，减缓孩子的用眼负担。

眼药水能缓解视力疲劳吗？

魏文斌表示，不主张病人在没有就医的情况下，自己根据广告或说明书随意选择使用眼药水。在儿童青少年的视力防护过程中，也绝不能依赖于眼药水。目前市面上的眼药水大都含有防腐剂，频繁使用反而会对眼睛造成损害。当眼睛不适症状很轻时，大家可以通过望远、闭眼睛的方式休息，还可以通过湿敷、热敷来缓解眼部疲劳。

如果上述方法还不能缓解眼睛干涩，就需要使用人工泪润滑。但是，人工泪有很多种，需要在医生的建议下使用，尽量选择不含防腐剂的人工泪。总得来说，眼睛的疲劳防护，靠的是养成一个良好的用眼的习惯，而不是借助于药物。

近视眼镜如何选？

魏文斌讲到，首先要明确在目前医疗技术条件下，近视是不能被治愈的，正确佩戴合适的眼镜能够有效延缓近视的发展。对于孩子来说，目前最有效最安全的方法就是带普通的框架眼镜。隐形眼镜由于对配戴、护理的要求比较高，使用不当很容易导致眼睛意外感染及损伤，儿童的身体尚未发育完全，自理能力也比较差，所以不宜佩戴隐形眼镜来矫正视力。

对于OK镜，目前我国规定是8到40岁内的人群，且近视度数在600度以下验配效果较佳。OK镜作为一种特殊的隐形眼镜，晚上戴白天摘，对于日常护理、眼镜清洁的卫生、依从性要求高，岁数过小的孩子不宜佩戴。而对于8岁以上的儿童青少年，除了孩子配合度要高，家长更应担负监管责任，要懂得OK镜的原理、正确使用方法、护理方法等，定期带孩子去复查，在医生的指导帮助下合理使用。

目前市面上有一种非常流行的“防蓝光眼镜”，魏文斌教授表示，蓝光会影响视网膜和眼底健康，但需要长时间、高强度、不间断照射，日常生活中的蓝光并不会对眼睛造成损伤，也不会直接导致近视的产生和加重。所以市面上讲的所谓“防蓝光眼镜”、“防蓝光贴膜”等，对近视防控并没有特别重要的意义。