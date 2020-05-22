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无糖饮料未必无害 女性常喝可能中风

2020年05月22日22:48 来源：北京日报

美国耶希瓦大学爱因斯坦医学院的一项研究显示，常喝无糖饮料的绝经女性中风风险较高。

所谓无糖饮料，是以人工甜味剂代替蔗糖的饮料。研究人员对8.17万名中老年女性进行了为期三年的评估，要求她们报告先前三个月饮用无糖饮料的数量。计入年龄、高血压、吸烟等中风风险因素后，研究人员发现，与平均每周饮用无糖饮料少于一次或完全不喝的女性相比，每天饮用两三瓶无糖饮料的女性中风风险高23%，脑血栓引起缺血性中风风险高31%，罹患心脏病风险高29%，全因死亡风险高16%。该研究结果由最新一期美国心脏病协会期刊《中风》刊载。

爱因斯坦医学院研究人员称，不少人，尤其是一些超重或肥胖者，认为饮用无糖饮料可降低饮食热量，不过“我们的研究和其他一些观察性研究显示，人工甜味剂饮料并非无害，多喝关联中风和心脏病风险增加”。由于这项研究仅限于绝经女性，结果或许不能推广至年轻女性或男性。另外，这项研究仅显示多喝无糖饮料与中风风险增加有关联，不能证明两者是因果关系。

(责编：李轶群、许晓华)


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