魏文斌答疑：近视眼镜怎么选？做手术就能解决近视之忧？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

首都医科大学附属北京同仁医院副院长、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长魏文斌，在“后疫情阶段，‘小眼镜’如何防与控？”节目中，对近视防控相关问题进行了讲解。

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问：近视是如何发生的？

魏文斌：近距离用眼的时候，眼睛肌肉是收缩的，调节是紧张的，长时间近距离用眼，眼睛的肌肉就一直是在一种紧张的状态下。以弹簧做比喻，眼睛睫状肌肉相当于一个弹簧，看近的时候弹簧就绷紧了，看远的时候，弹簧就放松。如果长期看近，弹簧就处于一种持续绷紧的状态，得不到休息，“弹性”就会下降，会渐渐引起视力疲劳，慢慢就会出现近视的现象。

现代社会，我们用电子产品越来越多，这些电子产品的使用，也会加重小朋友们的视觉负担。使用这些电子产品的时候，要控制使用的时间，我们要在适当的环境里面去使用，不要在吃饭、卧床的时候看书或者使用电子产品，不要在光线过暗或者阳光直射的情况下看书写字，在使用电子产品的时候要保证周围灯光的亮度，不要关了灯还在床上玩手机、看电视。

还有一点，眼睛用得多，又得不到放松，课外活动时间不够，户外活动的时间又跟不上，也容易使眼疲劳进一步加重。

问：近视危害有哪些？

魏文斌：目前我国的近视发生率非常高，现在已经超过将近7亿人，也就是一半的人口都是近视。值得注意的是，近视的发生目前呈现发生率高、发病年龄年轻化趋势。调查发现，小学生的近视比例已经在40%-50%，初中生在60%-70%，高中生在90%左右。

同时，高度近视的比例也在逐年增加。所谓高度近视，指的是度数在600度以上的近视人群。高度近视是致盲的第一位原因。因为高度近视发生了以后，其中有相当一部分人是病理性的近视，它就可以引起视力的减退，视功能的丧失，需要引起整个社会对此问题的关注。

问：父母都近视，孩子也会近视吗？

魏文斌：近视发生的原因其实更多的还是和用眼习惯有关。近距离的用眼时间越长，眼睛的负担就越重。在近视形成当中，为什么我们很多的小孩近视提前，其实也跟这个有关系，也就是我们的眼睛用得太早、用得太狠。

当然遗传因素也是有的，有一部分近视和遗传是有关系的。也就是说，父母都是高度近视，那么他的孩子得近视的比例就会很高，发生高度近视的比例也很高。但是，在整个近视发生的过程中，近距离用眼、长时间用眼、过多地使用电子产品，不正确的用眼姿势，环境不合适，户外活动跟不上等，才是近视发生最为密切的因素。

问：已经近视了，近视矫正怎么做？

魏文斌：首先要明确在目前医疗技术条件下，近视是不能被治愈的，但是近视是可以预防的。目前，最合适的矫正的方法还是要靠矫正眼镜，尤其是对青少年来说，通过眼镜的矫正让他能够看清楚，使他维持正常的生活、正常的视觉。

对于孩子来说，目前最有效最安全的方法就是带普通的框架眼镜。隐形眼镜由于对配戴、护理的要求比较高，使用不当很容易导致眼睛意外感染及损伤，儿童的身体尚未发育完全，自理能力也比较差，所以不宜佩戴隐形眼镜来矫正视力。

对于OK镜，目前我国规定是8到40岁内的人群，且近视度数在600度以下验配效果较佳。OK镜作为一种特殊的隐形眼镜，晚上戴白天摘，对于日常护理、眼镜清洁的卫生、依从性要求高，岁数过小的孩子不宜佩戴。而对于8岁以上的儿童青少年，除了孩子配合度要高，家长更应担负监管责任，要懂得OK镜的原理、正确使用方法、护理方法等，定期带孩子去复查，在医生的指导帮助下合理使用。

问：“近视了没关系，将来做手术就好了”这种观念可取吗？

魏文斌：这种观念是不可取的。简单来讲，手术可以理解为通过角膜的激光切削，把眼镜戴到眼睛里面去，但近视所引起的一系列的病理变化还会持续。也就是说，如果不加以控制，到中年、老年以后，因为高度近视、病理性近视而导致的并发症甚至致盲等风险还会存在。

已经有轻度近视的小朋友，养成科学用眼的健康习惯，可能度数的加重就会减缓，避免发生高度近视。近视重在预防，平时要注意减少近距离用眼时间，控制电子产品使用时长，同时结合课外活动，户外的活动，养成一个良好的习惯。有一个口诀叫“202020”，其实就是近距离用眼20分钟，应该远眺20英尺（6米左右）以外，至少看20秒。无论是对小朋友还是成年人，健康用眼都很重要。