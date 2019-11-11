中国医师协会皮肤科医师年会倡导在传承、创新中“继往开来”

凤凰木下白鹭飞，白鹭岛上客相汇。

11月8日—9日，第十五届中国医师协会皮肤科医师年会暨全国美容皮肤科学大会在厦门召开。本届年会以“传承发扬，创新提升”为宗旨，聚集了一万多名皮肤科医师，架构起205个学术分会议，共计1172人次展开发言。

坚持办会宗旨，注重面向基层，注重贴近临床

中国皮肤科医师协会（CDA）是中国医师协会的一个重要分会，如今已成为仅次于美国和欧洲的世界第三大皮肤科医师协会。从2005年成立至今，CDA历经15年历程逐渐成熟壮大，其发展目标始终明确，即一要坚持面向基层，二要坚持贴近临床，切实解决医师工作中实际的问题。

本届年会上，CDA几位负责人多次谈到面向基层、贴近临床的发展目标。CDA现任会长李恒进说：“医生的职责不仅仅是治病救人，医生还要进行科研，科研对医学事业的发展起着十分重要的推动作用。”

根据我国的实际国情，具备科研能力的医生大多数集中在大医院、三甲医院或教学医院，而相当一部分基层医生没有科研的条件，这个问题一直引起CDA的重视。李恒进说，要像我国现在开展的扶贫工作一样，对基层的皮肤科医生进行正规的临床诊疗培训，将优质资源引入到基层中去。

此外，为医生服务是中国医师协会这一行业组织的中心任务。CDA2019年学术委员会主席何威教授提到，要把坚持培训、提高服务作为办会理念。皮肤科分会专门成立了基层的培训学院，并每年对偏远地区将近2000名医生进行资助，通过把一线专家请到基层去讲课等一系列措施，让临床医生受到多方面的正规培训，从而提高整个中国临床医生的诊疗水平。

坚持包容性，有广阔的胸怀，有求新的视野

本届年会充分展示了CDA包容的胸怀、广阔的视野以及求新的理念。值得注意的是，本次年会分列了特别专场，其中包括首次设立的中国皮肤科医师协会和美国皮肤科医师协会联合举办的高峰论坛，以及海峡两岸皮肤科专场高峰论坛等。此外，还特别增设了18个新进展学术专场，邀请了来自欧美、韩国等20位国外皮肤科专家做专题报告。

近年来，CDA与国际相关协会组织展开了大量的交流与合作。如与北美华人医师联盟在青年医师的规范化培训、业务开展等方面展开讨论和交流，不仅邀请北美华人医师联盟人员到我国的医疗机构展开讲座，也选派出一批优秀的青年医师到国外进行交流和培训。

CDA副会长高兴华教授指出，我国的皮肤医学要将“引进来”与“走出去”相结合。他表示，每年的年会，CDA都会邀请一些在皮肤领域取得过突出成就和贡献的杰出外国专家参会，并进行发言和学术讲座。与此同时，我们不仅要“引进来”更要“走出去”，近年来我国越来越多的皮肤科专家、学者接受外国的邀请在国际大型学术会议上发言，这是“中国声音”走到“世界舞台”的重要表现，并要以此来鼓励我国皮肤科医师不断创新、勇攀高峰。

强调医师的积极性，要求同存异，要平等交流

CDA旗下有17个专业委员会，CDA2019年学术委员会主席何威教授表示，此次年会为了充分尊重和发挥CDA旗下17个专业委员会的自主性和积极性，为17个专业委员会各安排了两个专场论坛并鼓励皮肤科医师积极投稿发言。据统计，本届年会共接收1400余篇投稿，共有402人次的学术发言，创下十五届年会收稿量之最。

在内容设置上，本届年会“实用性”与“新趋势”并举，兼顾“常见病”与“疑难病”“少见病”的综合平衡，推进“规范化诊疗”与“学术争鸣”的求同存异，并推进了“继续教育”与“毕业后教育”的持续发展。

值得一提的是，本次年会特别关注了中西医结合方式在皮肤科临床治疗上的发展问题，共安排了7个中西医结合相关的专场论坛，推进了弘扬中西医结合在皮肤科领域的诊疗特色。

CDA今年的年会意义非同寻常。今年既是中华人民共和国成立70周年，也是中国皮肤科医师协会成立15年。15载岁月，CDA继往开来、栉风沐雨、玉汝于成。用皮肤科人的话讲“每年年会之时，全国各地的皮肤科医师相汇聚，交流探讨、共商发展。这不仅仅是一场学术的盛宴，更是全国皮肤科人的‘回家’旅程，这次团聚就像过年回家一样开心。”（袁婷 李凌宇）