北京市卫健委介绍“中西医并重”抗疫情况

服用两天中药汤药后，78岁的重型新冠肺炎确诊患者老王的舌苔出来了。“舌苔出来我觉得放心了，这是病人有救了。中医讲，有胃气则生，无胃气则死。有胃气的表现就是有舌苔。”李秀惠说。

2月25日，北京市卫健委在京召开“中西医并重”抗击疫情媒体沟通会。李秀惠是北京佑安医院中西医结合中心学科带头人、北京市中西医结合传染病研究所副所长、主任医师。

李秀惠介绍，北京佑安医院自2020年1月21日收治第一例新冠肺炎确诊病例以来，截至2月24日上午8时，累计收治确诊病例98例，中药使用率达92%以上，治愈出院64例。

北京佑安医院根据临床资料和经验，针对轻型普通型患者，制定了“佑安新冠一号方”，患者入院后及时进行中药治疗；对于重型患者，在院内外专家讨论的基础上，制定了重型患者的“佑安新冠二号方”，通过个体进行辨证加减施治；对于ICU病房的危重型患者，在西医治疗的同时，进行辨病与辨证相结合，给予中药汤剂鼻饲“佑安新冠危重方”以回阳救逆、通腑存阴治疗，取得了较好效果。

“中医治疗不是一味对抗病邪，而是扶正、留人。”李秀惠说，重症和危重症病人病情复杂，病症多，中西医结合治疗，每个人都需要辨证论治，根据病情变化，不断调整方子。

北京大兴区人民医院党委书记孙翰林介绍，医院2月2日成立中医治疗专家组，2月3日开始采取中西医双查房制度，根据中医辨证论治，专家组讨论后针对每一位患者，一人一方，对新冠肺炎患者取得非常好的治疗效果，轻症患者迅速缓解症状，普通型患者退热效果明显并且预防疾病传变，阻断患者向重症发展。

北京市海淀区卫生健康委主任李劲涛介绍，海淀区将定点医院中西医结合救治工作纳入新冠肺炎防控工作重要内容，建立中西医双组长、双查房工作机制和“三类三步骤”救治机制，大力推动中医医师进入一线病房。

“据观察，患者中西医结合治疗后，发热、乏力、咳嗽、咽痛、腹泻或便秘等临床症状很快减轻或消失，较用中药前变化明显，部分患者的胸部CT等检查也提示炎症吸收加快，病灶缩小明显。”李劲涛说。

今年50岁的李劲涛曾是一位普外科医生，自言“与抗击疫情有缘分”，经历过2003年非典，2009年甲流。“这几次与病毒较量，中医药文化在其中有很大作用，对病毒抑制、早期预防、症状控制、扭转有很大作用。”李劲涛说。

中医专业出身的李秀惠，1983年进入北京佑安医院工作至今，也经历了一次次的战“疫”。“中药治疗一直在发挥作用。”李秀惠说。平时，大量的慢病病人都是用中药治疗。在应急的救治中，病原体清楚，但是西医没有特效药。在这个“空档”中，中医药有了充分发挥作用的机会。

“中西医结合最主要是团队的融合，这样治疗用药才会恰到好处。”李秀惠说，希望后期根据临床治疗的大数据统计，分析出中西医结合的疗效点。

北京佑安医院中西医结合中心主任、新冠肺炎病房F病区主任、主任医师汪晓军说，中西医结合各取所长，优势结合。对所有人群来讲，不建议每个人都吃一堆药来预防，还是要戴口罩、勤洗手、减少不必要的外出。有基础病的人群，可以在医生指导下，恰当合理用药预防。（记者 王春霞）