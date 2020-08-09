中医治疗心脑血管疾病大有可为

心脑血管疾病具有高患病率、高致残率和高死亡率的特点，全世界每年死于心脑血管疾病的人数高达1500万人。广东省中医院二沙岛分院心血管科心衰中心主任、广东省中西医结合学会心血管介入专业委员会常委吕渭辉表示，心衰是整个心血管病学的最终战场，近十年在现代医学领域有了长足的进步，但部分治疗方法存在着技术或费用的难题。心衰患者的预期寿命和生存质量存在着很大的提升空间。现代医学融合中医治疗心衰病大有作为。

广东省中医院二沙岛分院心血管科心衰中心主任吕渭辉（左一）

吕渭辉介绍，近年来，中医对心衰的认识有了很大的进展，以往主要着重于温阳益气、活血化瘀等治疗方法，现在逐渐认识到要联合现代医学、联合其他的非药物治疗方法，发挥中医药优势。“现在有很多治疗心衰的药物会降低血压，病人可能会不耐受，这个时候我们再加上中医药治疗，益气温阳，不仅能够让病人的血压维持在一个相对稳定的水平，而且同时能够改善病人这种不耐受的情况，通过中医药干预提高心衰患者的生存质量。”他表示，“现代医学对冠心病的治疗效果确切，但在临床实践中会发现，有些病人尽管解决了心肌缺血的问题，但胸闷胸痛等症状仍时有发作，这个时候中药就能够缓解血运重建术后症状。”

对于中西医结合的问题，吕渭辉持开放的态度，他认为，中西医基于不同的知识体系，形成了对人体及疾病的不同认知，所以目前还没有一套哲学的理念或者理论能够把两者完全结合，但在实践中能够发现，在面对疾病和病人时，可以在一定程度上将中西进行结合或者融合。“面对同一种疾病，同一个病人，中西医都在不断的尝试，比如说用现代医学的这种理念去把中医包容进来，或用中医的理念把现代医学的一些东西融合进来，那么由此会产生不同的治疗的方法和治疗的理念。也有一些医生它可能会在同一个病人身上使用两种理念，做出不同的方案，然后再整合成治疗措施和手段。在共同的疾病上，医生会做出一些经验上的判断，什么时候用中医的手段可能效果更好，什么时候用现代医学的手段可能会更好，什么时候两者一起用效果最好，再根据经验综合好这些手段，使病人取得更好的治疗效果。这是我目前对中西结合的一个理解。”他表示。

有专家提出，当前迫切需要规范和强化中医药循证方面的研究，借助循证医学，使中医的辨证论治更加系统化、科学化、规范化，有利于中医药走向世界。针对这一说法，吕渭辉表示，中医遵循的是个体化的治疗，同一种疾病在不同的人身上或同一个人不同治疗阶段上都会产生变化，而循证医学追求的是一个人群的共同特征，从这个角度来说，两者之间是有一定的矛盾。但是循证医学研究能帮助寻找和证实中医治病的规律。借助循证医学可以摸索在什么条件下（如不同的病情、辨证）使用何种治疗更有效，更精准使用中医或中西医融合治疗。“同时，循证医学能把我们的中医临证经验，转化成有说服力的证据和规范化的治疗方案。让更多同行和患者了解中医、认可中医、使用中医。”