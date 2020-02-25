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工信部：在三方面下功夫 不同风险区域采取不同物资保障

2020年02月25日16:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月25日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工业和信息化部产业政策与法规司二级巡视员舒朝晖回答人民网记者提问时说，疫情发生以来各类医疗物资需求激增，相关部门将保障湖北特别是武汉的医疗物资作为重中之重。

舒朝晖介绍说，截至2月24日协调运到湖北的医用防护服257.9万件，医疗隔离眼罩/医用隔离面罩77.1万个，负压救护车507辆，呼吸机1.5万台，心电监护仪1.3万台，84消毒液（5%）11.3万箱。一线医护人员所需的重点医疗物资基本得到了保障。

舒朝晖表示，下一步，工信部将针对不同风险区域采取不同的医疗物资保障办法。首先，继续聚焦湖北省和武汉市及其他高风险区域，全力做好医疗物资保障工作；

其次，对北京市和其他重点区域，根据物资紧缺程度分类实施调配，按照确保重点急需原则，做好紧缺医疗物资供应保障；

第三，对低风险地区原则上由所在省市区按属地原则做好医疗物资保障供应。随着风险等级动态调整，将对不同地区医疗物资保障做出相应调整。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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