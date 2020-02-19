国资委：采取有力措施稳就业 做到“隔离不隔心、封城不封岗”

人民网北京2月19日电（记者孙博洋） 19日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就有序推动各类企业复工复产和稳岗就业工作情况进行了介绍。会上，国资委宣传局局长、新闻发言人夏庆丰就疫情对中央企业招聘的影响等相关情况进行了回应。

夏庆丰表示，一些中央企业的招聘工作都在有序推进之中。他表示，中央提出“六稳”，第一位就是稳就业。国资委和中央企业将采取有力措施，做好用人招聘工作，做到隔离不隔心、封城不封岗。

对于采取的具体措施，夏庆丰表示有以下几点：

一是全力推进复工复产，通过平稳有序的复工复产，使更多的人员回到工作岗位，并通过产业链拉动来带动就业。

二是做好重点人群就业工作，积极做好高校毕业生、重点少数民族地区高校毕业生就业和退役士兵就业工作。春节前，大多数中央企业都已经启动了2020年高校毕业生招聘工作，这之前完成招聘工作的企业都会按照计划推进。同时，国资委将指导中央企业做好春季的招聘工作，不会因疫情变化影响之前既定的招聘安排，确保整体招聘工作稳步推进。

三是采取灵活多样的招聘方式，结合疫情防控工作的需要，不少中央企业招聘方式更加灵活。

四是用好国家就业政策，国家有关部门印发了相关文件，引导用人单位适当推迟高校毕业生报到时间，大力推广网上签约、网上报到、网上改签等网上就业服务。

夏庆丰还介绍到，，中国移动、中国建筑等多家中央企业打造线上招聘平台，重点面向应届毕业生进行线上招聘，支持线上远程面试。国投集团人力资源公司联合兵器工业、中国联通、中国铝业等开展中央企业网络招聘活动，中智公司作为提供人才服务的中央企业，为全国各类企业免费提供远程视频面试服务，帮助受疫情影响的企业顺利开展人才招聘。他表示，这些好的经验和做法，也在推动其他中央企业予以借鉴。