国家卫健委：低风险区域不是没风险 居民需做好个人防护
人民网北京2月25日电 “低风险区域不等于没风险，居民要做好个人防护。”在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，根据目前全国疫情形势，以县域为单位划分等级，将会有大量县域不断进入低风险区域。
贺青华表示，低风险区域在做好疫情防控同时，要统筹推进社会经济发展，全面恢复生产生活秩序，保障交通运输，城乡交通正常运转，确保人员正常出行和生产生活物资正常流通。
“低风险区域不等于没有风险，有些区域刚刚从高风险、中风险等级调整到低风险等级，这些区域居民还是要做好个人防护。”他说。一方面减少不必要的人群聚集，去人员密集场所建议佩戴口罩，复工复产时采取分区作业、分散就餐。如果在密闭场所工作时，要正确佩戴口罩并尽量缩短工作时间，要做好自我健康监测。
贺青华表示，现在正处在冬春交替季节，恢复正常的生产生活以后，低风险区域民众难免也会头痛感冒。一旦出现咳嗽、发烧症状，不仅要佩戴口罩，还要尽快到定点医疗机构就诊。（实习生武雯婧）
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