商务部：打通运输“大动脉” 畅通物流“微循环”

人民网北京2月22日电（许晓华） 22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部市场运行司副司长王斌在回答记者提问时表示，商务部印发了《关于统筹做好生活必需品供应保障有关工作的通知》，以问题为导向，指导督促各地商务主管部门科学评估、突出重点、分级管控、有序扩围，统筹做好防疫保供重点工作。

王斌介绍，一是不断加强组织领导。指导各地商务主管部门充分认识复工复产的重要性，抓紧协调各方纠正防控中的偏颇和极端做法，尽快理顺疫情防控与复工复产的关系，及时果断处理防疫前线和复工一线存在的问题，有序推进商贸企业复工营业，尽可能减少疫情对生产生活的影响。

二是强化重点地区的保障。进一步发挥9省联保联供协作机制的作用，强化湖北武汉生活必需品保障供应，指导各地压实属地责任，重点聚焦蔬菜、肉类、蛋类、奶类、大米、面粉、食用油和方便食品8类生活必需品供应。加强监测预警，掌握货源动态，做好供需对接，防止大中城市特别是特大型城市出现货源不足、集中采购、商品空架的现象。

三是有序推进复工复产。指导各地做好分区分级差异化防控，有序组织商贸企业复工营业。湖北省、武汉市在最严防控的基础上创新便民保供新模式；北京等疫情防控重点地区优先组织生活必需品经营企业复工；其他非疫情防控重点地区要立即对复工复产情况进行摸排，指导企业认真落实防控措施，千方百计的组织动员商贸企业复工开业。

四是解决难点堵点问题。协调各地各部门着力破解审批环节多、防疫用品不足、用工人手不够、企业运营困难等复工复产中的难点问题，严格落实“五个严禁”、“一断三不断”、“五不得一支持”等要求，坚决制止擅自层层设卡、封村封路、阻断交通等行为，打通运输“大动脉”、畅通物流的“微循环”。

五是统筹商务事业发展。部署各地统筹推动“一促两稳”等商务重点工作，商务部近日已经出台了《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，出台了“20条”初步的扶持措施。