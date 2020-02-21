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交通部：“四统筹”“三举措”保障重点疫情地区运输需要

2020年02月21日16:27 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月21日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，对于保障湖北和武汉重点疫情地区的运输需要安排，交通运输部办公厅主任徐成光表示，在保障重点物资运输中，做到“四统筹”“三举措”保障重点疫情地区运输需要。

徐成光说，首先是统筹疫情防控物资，重要生活物资和包括养殖业饲料在内的生产物资运输；二是统筹调度铁路、公路、水路、民航、邮政等多种运输方式，协同提供综合交通运输服务；三是统筹指令性运输和市场化运输；四是统筹重点地区运输和全国范围内物资运输。

“目前交通部已下达紧急运输指令121项，协调解决运输保障事项54000多项。2月20日，全国通过铁路、公路、水运、民航、邮政向湖北运送防疫物资和生活物资20900吨，运送的电煤燃油等生产物资33000吨。1月27日到2月20日，累计向湖北运送的防疫物资和生活物资37.86万吨，运送的电煤燃油等生产物资92.6万吨。”徐成光说。

他还提出，疫情发生以来，交通部主要采取了三个举措。

一是集中统一调度。交通运输部牵头成立了物流保障办公室，采取24小时值守，全天候调度，一事一处理。

二是精准对接需求。凡是有疫情防控的运输任务，交通部会及时下达紧急运输指令，满足运输需求。在湖北省武汉市周边设立了5个应急物资运输中转站，保障湖北省特别是武汉市的应急物资运输周转的需要。

三是保障物资高效运转。坚持全国一盘棋，部省两级交通部门都公布了应急运输保障电话，对防疫物资和重要生产生活物资的运输车辆，全国的高速公路免费通行，并且按照不停车、不检查、不收费、优先便捷通行的原则，畅通“绿色通道”。

“目前全国储备的可以调度的道路应急保障车辆有5万多辆。只要武汉有需求，湖北有需求，我们完全有能力、有信心完成任务，为打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战提供有力的运输保障。”徐成光说。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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