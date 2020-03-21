国家发改委：畅通道路运输“堵点” 打通“最后一百米”

人民网北京3月21日电 （许晓华）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委基础司副司长郑剑表示，自新冠肺炎疫情发生以来，交通运输在保障重点物资和劳务人员返岗方面发挥了重要作用，即使在疫情最严重的时候，干线运输在能力上是没有问题的，主要的问题归结为“最后一公里”甚至“最后一百米”，为此国家发改委主要从三个方面做工作。

一是建立高效的衔接机制，逐个打通“堵点”。郑剑举例说，一些应急物资进入湖北的时候曾经出现进不去或者进去以后出不来的现象，国家发改委会同相关部门在武汉周边利用既有设施建立了五个应急物资的中转调运站，实现了物资装卸无接触的衔接，保障交通运输顺畅。

二是推动恢复正常交通秩序。国家发改委和有关部门一道针对私自设卡、封锁农村道路等阻塞交通的违规行为，督促地方及时予以纠正，目前各地的道路交通堵点基本上打通，检疫站点应撤尽撤，封闭站口应开尽开，阻断道路应通尽通，基本实现交通大动脉的打通和微循环的畅通。

三是加强用工运输协调。国家发改委配合有关部门做好供需衔接、健康互认和运输组织，指导防护监控，以包车、专列等形式开展“点对点”和“一站式”输送人员返岗，目前国铁集团开行农民工返岗专列已经达到300多个列次，实现了人员安全、有序、快捷的跨省运输、顺利返岗。

谈到下一步的工作重点，郑剑表示，主要是贯彻落实好目前已有的政策措施，尤其是畅通道路运输和物流配送方面措施，要把这些措施落地更实、更细，在外防输入的前提下，更加精准的提供运输服务，优化员工返岗措施，并且释放税费政策红利、减轻运输企业负担，为进一步复工达产提供有力支撑。