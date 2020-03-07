国铁集团：做好务工人员运输 “点对点”专列已运输27万人次

人民网北京3月7日电 （许晓华）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，国铁集团客运部主任黄欣表示，当前国铁集团将做好务工人员运输，助力企业复工复产作为一项重点任务。

黄欣介绍，国铁集团充分发挥铁路在中长途运输中的主力军作用，除了在开好正常的旅客列车外，积极配合各级政府人社部门和企业，开展务工人员“点对点”运输服务。从2月16日全国铁路开行首趟专列以来，到3月6日，共组织开行专列246列，同时还有包车厢运输1100辆次，运输人数达到27万人次。近期将再安排25列和包车厢99辆，正待开行。开行这些列车的省份涉及全国20多个省市，最远的有从甘肃到福建的，专列开行里程达到2500公里。主要方向有三个：云南、贵州、四川至长三角和珠三角地区，陕西、安徽、河南至长三角地区，广西、湖南至珠三角地区。

黄欣说，为做好务工专列开行工作，国铁集团采取了四项措施。一是建立工作机制。国铁集团和所属的18个铁路集团公司都成立了务工人员专列开行工作组，直接与地方政府人社部门和企业进行对接，主动做好服务。

二是精准做好运力安排。国铁集团根据务工团体的运输需求，采取了专列和包车厢两种方式，使用高铁动车组和普速两种列车类型，做到按需开车，实行“点对点”运输，中途不办理其他旅客的上下。

三是做好有序衔接。铁路部门与地方政府人社部门和企业紧密协作，做好办票、进出站等各方面的衔接，铁路建立专门渠道，为务工旅客办理团体车票，在安检、进出站、验票、候车等环节都开辟了绿色通道，安排了专门场地，能够做到分散候车，避免人员聚集。

四是切实加强疫情防控工作。提前做好车站和列车消毒、通风以及保洁工作。做好进出站旅客的测温和中途的体温抽检，组织在列车上进行分散就座，在座位上分散就餐，同时利用广播和视频积极做好防疫知识宣传，引导旅客全程佩戴口罩，减少走动和聚集。同时，列车按照规定设置发热旅客隔离席位。