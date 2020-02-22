商务部：全力以赴稳外贸、稳外资、促消费

人民网北京2月22日电 （许晓华）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义在回答记者提问时表示，商务部把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，同时全力以赴稳外贸、稳外资、促消费，为全年经济社会发展目标的实现做出更大贡献。

冼国义说，在“稳外贸稳外资促消费”上，主要做好以下四方面工作。

一是深入了解疫情影响。通过商务部去年建立的司局长进千企的平台，对近千家具有代表性的外贸外资和内贸流通企业进行了问卷调查，通过各类行业协会、商会、学会了解行业的发展情况，深入了解企业受疫情影响的情况，主要应对的做法和意见诉求，做了详细的分析。

二是出台务实管用的举措。用足用好政策储备，印发《商务部关于应对新冠肺炎疫情 做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，提出支持外贸外资商贸流通企业有序复工复产、提供高效服务、营造良好环境、推动创新发展的“20条”措施。并发出通知，要求进一步做好疫情防控期间农商互联和农产品产销对接，畅通农产品出村进城的渠道，助力生活必需品和市场保供。

三是加强国际经贸协调。商务部与国际组织和贸易伙伴、投资伙伴加强协调，敦促各成员遵守世贸组织规则，尊重世卫组织的专业意见，避免过度反应和施加不必要的贸易限制。在特殊时期要加强相互理解，共同维护全球供应链的稳定。加大对“一带一路”重点项目的协调，为我外派人员保障重大项目建设和运营创造有力条件。

四是研提新的政策。我们按照党中央、国务院的部署，还在抓紧会同相关部门研究财税、金融、保险、便利化等新的政策措施，进一步加大对企业的支持力度。在党中央、国务院的坚强领导下，将努力完成好中央交给的稳外贸、稳外资、促消费的任务，更好服务经济社会发展大局，为全面建成小康社会做出更大贡献。