中医队员的战“役”日常：享受“小确幸”，心怀“大担当”

国家中医医疗队战“役”纪实之一

3100余名中医人支援湖北：中医药治疗接连获患者点赞

国家中医医疗队战“役”纪实之二

这些中医人 不是家人，胜似家人

国家中医医疗队战“役”纪实之三

太极拳、八段锦……中医传统“花样”在战疫一线遍地开花

编者按：中西医结合，共同战“疫”。目前，已有28个省（市、区）630多家中医医院派出3100余名医务人员支援湖北。国家中医药管理局选派由张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和4批国家中医医疗队共588人到武汉开展救治工作。中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占确诊总病例数85.2%。从社区防控到一线诊疗、危重症救治，中医药已经显示了一定的效果，而这背后，离不开无数中医人坚守的日日夜夜。

采集病史、静脉注射、吸氧治疗……这些不能再熟练的护理操作，在隔离病房中却变得困难重重。厚重的防护服，好几层乳胶手套，布满雾气的护目镜，每日都被汗水浸透的衣衫……这些是抗疫一线中医医疗队员的日常，面对高强度的工作和不确定的生命风险，他们选择彼此守望、彼此相助、彼此鼓励，守护患者、筑起希望！

“兄弟”齐心，其利断金！

“每次推开病区入口的门，都有上战场的感觉。每次推开病区入口的门，都有上战场的感觉，但是有‘兄弟’陪伴，一路上顺利很多。”广州中医药大学第一附属医院的何靖是第二批国家中医医疗队队员，他用文字记录了自己与湖北省中西医结合医院鲁晓龙医生一起值班的点点滴滴。

2月13日早晨，他和鲁晓龙医生同时来到科室。鲁晓龙医生是90后，是湖北省中西医结合医院的一名儿科医生。

交班完毕，他们俩熟练地戴好N95口罩和帽子，穿好防护服和鞋套，戴好护目镜，相互检查对方的防护措施。“还是老规矩，拍个照纪念？”何靖问道。“要不我们兄弟俩一起做个‘你最棒’的姿势？”鲁晓龙腼腆地回答道。

“医生，赶紧去看看2床，额头摔破了。”走廊上一名护士急促地呼叫。他俩快速走向2床阿姨，仔细询问患者当时情况。所幸患者的神经系统查体正常，生命体征监测比较稳定，经过伤口处理及精神安慰，阿姨的情绪很快稳定了。

“小伙子，真心谢谢你们。”阿姨感激地说道。“有我们在，不会让您有事。”两位医生异口同声地说道。

时间过得飞快，“兄弟”俩从1床很快就查到44床，基本掌握病区患者病情。鲁晓龙医生将记载患者病情的纸张拍成图片，传到清洁区的同事手机上。“两位医生辛苦了，暂时没有什么事情，可以出病区了。”手机里传来语音。

“老规矩，你先出，注意手卫生，脱防护服的时候一定要注意，保护好自己。” 何靖关切道。鲁晓龙给他做了个胜利的手势。

经过严格的医疗操作后，他们依次从缓冲区出来，为彼此喷洒消毒水后就开始进行医嘱核对和医疗文书书写工作。紧张忙碌的一天很快就结束了。何靖写道，虽然新型冠状病毒肺炎疫情还比较严峻，但是，兄弟齐心，其利断金！

“可爱”的集体 互相扶持共同进退

频繁的清洁，让薛春护士出现了皮肤过敏，每天还要闷着厚重的防护服，真是难受无比。得知这一情况，本来在清洁区值班的张静护士主动提出替换薛春的隔离区班，让她可以缓解不适……这是第二支国家中医医疗队的队员、广州中医药大学第一附属医院的唐杏杏所在的，她口中的“可爱”的集体。

“这样的小确幸、小感动在我们集体里不胜枚举。”她记述说，为保证自身清洁，防止交叉感染，每天下班后大家都要进行自我清洁，要用消毒洗手液洗澡至少半小时，冲洗眼睛，清洁鼻腔和耳道。“昨晚出隔离病区在对头、面部进行常规酒精喷洒消毒时，不慎将酒精误入眼睛，导致了结膜炎。今早在隔离病房再被厚重的护目镜压迫了半天，眼睛又红又肿，一直流泪。中午换班，吴会会主动顶替我完成下午的隔离病房工作。我心里有一股暖流，仿佛泪水去到了心里。”

这就是她们可爱的集体，默默牵挂，互相扶持，共同进退。苦中作乐，积极向上，而我们也把团队中的这种精神，潜移默化带给患者们。

夫妻携手出征 光荣而温暖

在此次天津市组织的60名第三支国家中医医疗队医护人员中，来自天津中医药大学第二附属医院的朱家旺医生和张艳护士是一对夫妻。丈夫朱家旺是一名急诊医生，妻子张艳是手术室的护士长。

妻子张艳说：“早在疫情出现的时候，我就响应号召报名请战了。上周五，我报名支援武汉的名额获得了通过。我马上打给他，他还淡定地叮嘱我注意安全，平安回来。没想到告诉他这个消息没多久，他就给我拨回来了，说‘我也去，咱一起，我在我们科室也报名了’！我俩当时在电话里就笑了起来。”

夫妻并肩奔赴抗疫前线，他们没有任何怨言，而是互相鼓励，坚定选择携手出征。张艳说：“医院发现我们两个人的名字同时出现在名单中时，还关心地征询我们的意见，我们两个不约而同地说‘我们可以’。”说到这次的特殊经历，丈夫朱家旺深情地说：“2003年的时候我是一名医学院的学生，没能参加那场‘战役’。17年后，我已经是一名医生，有机会去前线，而且是和妻子一起，我觉得光荣而温暖。”

虽然夫妇俩作为医务工作者早已习惯了这种事情，而且觉得这就是自己义不容辞的责任，但是对于4岁的女儿，他们还是有些挂念。孩子的姥姥姥爷在得知消息后，主动承担起照看孩子的重任，“我爸妈跟我们说，坚决支持你们俩的工作，你俩放心工作，孩子交给我们，就一定给你们带好！”

张艳说，“只是孩子并不理解我们究竟是去做什么，只是知道要离开爸爸妈妈很长一段时间，依依不舍哭得很伤心。但是我觉得等她长大之后一定会为我们自豪的……”说到孩子，夫妇俩刚才坚毅的目光立即充满了温柔，浸满了泪水。（本文素材由国家中医药管理局提供）