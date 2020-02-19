这些中医人 不是家人，胜似家人

国家中医医疗队战“役”纪实之一

3100余名中医人支援湖北：中医药治疗接连获患者点赞

编者按：中西医结合，共同战“疫”。目前，已有28个省（市、区）630多家中医医院派出3100余名医务人员支援湖北。国家中医药管理局选派由张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和4批国家中医医疗队共588人到武汉开展救治工作。中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占确诊总病例数85.2%。从社区防控到一线诊疗、危重症救治，中医药已经显示了一定的效果，而这背后，离不开无数中医人坚守的日日夜夜。

每一句贴心的问候、每一个默契的手势、每一个工作的细节，对于病区的患者，传递的都是“家人般”的温暖与力量。对于征战在防控疫情最前线的中医医护人员，通过过硬的中医护理技能，安抚好每一位被病痛折磨的患者是最重要的事。诊疗方案、技术、药物是抗疫“硬核”，而医患之间良好的心理状态和强大的信心则是战胜病毒最有效的助力。

中医穴位按压受欢迎 患者：也教教我

“阿姨，您睡眠不好呀，那多按按神门穴，有助于睡眠！”2月15日，在方舱医院，看到轻症患者王玲（化名）在病床上辗转难眠，来自河南的第三批国家中医医疗队队员、河南省中医院的张娟娟为她示范了穴位按压。同时，张娟娟还结合王玲的病情，教她按压双侧足三里、内关穴等穴位，缓解症状。

穴位按压引起了王玲隔壁床患者秦想（化名）的注意。她走到王玲床前，朝着张娟娟说：“我睡眠也不太好，你也教教我咋按压穴位吧！”

张娟娟介绍说，越来越多的患者向他们咨询如何进行穴位按压，他们也将在下一步工作中加入穴位按压、耳穴按压等。

患者刚刚被转运至江夏方舱医院，对疾病的不了解、面对陌生环境，难免心有不安。这时候，队员们着重关注患者的心理健康。

“一有时间，我们就在病区来回走动，如果看到患者情绪不安，会立即跟他进行交流，关心他们的生活、尽量满足他们的需求。我们还会根据疾病的基本情况、中医辨证治疗等情况对患者进行详细说明。”张娟娟觉得，让患者安心接受治疗，也是他们工作的重要内容。

医护共练八段锦 他们的眼里满满都是笑意

2月14日，来自江苏省盐城市中医院的第三批国家中医医疗队队员刘明、陈珊珊、张辉率先进入方舱医院值班。

经过前两日与收入方舱医院的患者进行交流，刘明、陈珊珊等队员根据病患的具体情况，带领病患练习八段锦等中医养生功法，增强病患肺部吐故纳新的功能，帮助他们早日康复。

“双手托天利三焦，左右开弓似射雕，调理脾胃须单举，五劳七伤往后瞧……”随着轻柔的音乐响起，患者纷纷加入到八段锦的练习队伍中，一招一式都学得有模有样。

“八段锦运动强度不大，患者们在医院常常会表现出焦虑、失眠，通过适当的运动，也能帮助他们舒缓情绪，强身健体，加快恢复，对他们来说是有益的。”刘明穿着防护服，带大家打过一套八段锦后，汗水已经渗透了衬衣，可看到病人们积极锻炼的样子，眼里满满的都是笑意。

最美情人节 收到了医疗队员们亲手折的千纸鹤

“可以一起合张影吗？”8床、9床的两个小姑娘叫住了第二支国家中医医疗队队员、北京中医药大学东方医院王晓嘉、王晓君。因为信任，因为感谢，晓嘉和晓君两名队员留下了这张具有特殊纪念意义的合影。

北京中医药大学东方医院供图

王晓嘉说：“每天上班都能充分体会孙悟空被师傅念紧箍咒的痛。”据队员讲述，每天连续工作6-8个小时，穿戴着厚重的防护装备，医护人员脸上都留下了深深的压疮，甚至起了水泡。

从第一天到湖北省中西医结合医院病区，看着患者的病情一天天好转，精神状态也随之恢复，所有的医护人员都特别开心。每每看到或听到病区有病人转出的消息，大家都会觉得欣慰。

想到病房里的患者承受着疾病的痛苦，在情人节里，王晓嘉和王晓君亲手折了数十只千纸鹤送给患者，每只千纸鹤上都亲笔写了“早日康复、节日快乐”。每一只千纸鹤都承载着所有医护人员对患者的祝愿，希望他们坚强、乐观、不放弃，积极配合治疗，一起加油渡过“难关”。

喂水喂饭唠家常 中医医护人员更像“家人”

来自广东省第二中医院的叶远芳是第二支国家中医医疗队队员，她用文字记录了自己与患者的感人瞬间。

对于叶远芳，忙碌最大的好处是可以让你忘却模糊眼罩下额头、耳廓的不适；忘却N95口罩下鼻梁的酸痛；忘却戴了手套下的手麻......

“出于ICU护士的本能，我走到一位行动不便视觉听力不佳的老爷爷床边，扶他坐起，端起饭盒，一口饭一口菜喂他。吃了几口，老爷爷说要喝热水，我赶忙拿杯子加了热水端给他喝，就这样，几口饭菜几口水，慢慢喂完了饭。”这是叶远芳日常工作的一幕。

36床的阿姨，每次叶远芳值班给她打针的时候都会跟她唠唠家常。患者的病情一天天好起来了，刚入院时非常焦虑不安的情绪也稳定下来。这是叶远芳最开心的事。每次离开隔离区前，叶远芳都会过去跟阿姨打个招呼再走。“下次你当班，一定要来看看我，给我加油。”阿姨拉着她篇的手说。这对于叶远芳是“家人般”的信任与温暖。

13床的老爷爷，病情比较重。每次叶远芳给他打针时都会给他加油。打完针都会握住老人的手，老人没什么力气，但是叶远芳能感受到握手时老人给她的那个轻微的回应。“昨晚我值班的时候过去看他，他整个人精神状态好了很多。”“我问他：‘爷爷您还记得我吗？’他点点头，一直对我竖起大拇指。”这是对叶远芳和她的队友们最大的肯定。

2月1日清晨，北京中医药大学东直门医院医疗队与前一天值守的队员进行了床头交班，逐一对收治的14名患者的情况进行了详细的询问和记录。

医疗队里收治了一位70多岁的老人，因年龄大又有很多其他病史，亲人不能陪在身边的落寞以及病情导致呼吸困难引起的不适，老人家的情绪一直很不稳定，拒绝交流、拒绝进食。在查房中，医疗队员第一时间发现了老人的情况，每隔十多分钟，就要上前查看、问候、陪其聊天。老人听不懂就慢慢地多说几遍、老人听不见就大声地再说几次。憋闷的防护服、疼痛的护目镜，没有阻断医疗队员要拉近患者的决心。

医疗队队员梁腾霄坚持为老人鼓励打气、讲未来、谈美好，患者情绪逐渐平复，肯积极配合治疗护理。患者手脚不利索，加上几天不好好吃饭，此时说话都没有力气。梁腾霄端起床头的饭，小心翼翼地喂着老人家进食。

“这是我生病以来吃过的最好吃的一顿饭！”老人难掩触动的心，目含泪水，哽咽着吃完了那碗饭。（本文素材由国家中医药管理局提供）