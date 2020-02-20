太极拳、八段锦……中医传统“花样”在战疫一线遍地开花

国家中医医疗队战“役”纪实之一

3100余名中医人支援湖北：中医药治疗接连获患者点赞

国家中医医疗队战“役”纪实之二

这些中医人 不是家人，胜似家人

编者按：中西医结合，共同战“疫”。目前，已有28个省（市、区）630多家中医医院派出3100余名医务人员支援湖北。国家中医药管理局选派由张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和4批国家中医医疗队共588人到武汉开展救治工作。中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占确诊总病例数85.2%。从社区防控到一线诊疗、危重症救治，中医药已经显示了一定的效果，而这背后，离不开无数中医人坚守的日日夜夜。

在平常，练习太极拳、八段锦可以强身健体，在疫情时期，这些中医传统保健方法更成了受推崇的“香饽饽”，在各个病区，医护和患者共练八段锦、太极拳、易筋经的场景越来越多，增强体质、舒缓压力、加快疾病康复，可以说益处多多，深受患者喜爱。

国家中医药管理局医疗救治专家组副组长、广东省中医院副院长、第二支国家中医医疗队队长张忠德说，在中医药参与治疗的“组合拳”中，除了中药汤剂、中成药、中药注射剂，中医传统疗法针灸、耳穴贴敷、耳穴压豆、八段锦、易筋经、太极拳等综合治疗，为抢救危重病人患者打好了平台，赢得了时间。

方舱医院患者纷纷加入“太极拳大军”

由河南省第五批支援湖北医疗队接管的武汉市青山区方舱医院，自医疗队2月13日正式入驻以来，短短几天内，收治了300多名患者。在短短三四天时间内收治这么大批量的患者，如何安抚好患者情绪、使他们保持平和的心态、规律的生活，来共同尽早康复，是摆在医疗队面前的一个挑战。

河南省人民医院呼吸重症科医生刘豹在巡视病区时，一位当地的患者拦住他说：“大夫，我真想活动活动啊！”

“可以啊，你到门口走廊上来回走走吧。”刘豹说。

患者叹了口气，似乎很失望。

细心的刘豹捕捉到了他的低落，赶忙说：“你还会什么运动？可以在这儿锻炼锻炼嘛！”

患者又燃起希望一般：“我什么也不会，但是我可以学！”

见患者的锻炼需求如此强烈，刘豹就说：“那好吧，我带你练练太极拳。”

等刘豹带这这名患者练拳时，意想不到的一幕发生了：周围的患者纷纷加入“太极拳大军”，方舱医院顿时一派热闹景象。

刘豹发现，练完拳后，患者对他的态度热情了许多，感觉彼此的距离一下了拉近了。而个别情绪烦躁的患者，明显地舒缓下来了。

医患共练八段锦 战疫一线强身又减压

在武汉黄陂方舱医院，2月16日上午，伴随着古典名曲《春江花月夜》悠扬的音乐，浙江省桐乡市中医医院护士周琴带领130位新冠患者练起了八段锦。虽然周琴身穿厚重的防护服，动作看起来不协调，但是她说：“尽己所能，让患者身心愉悦，早日康复。”

八段锦疏通经络，调理气血，强身健体；中药汤剂按时送到患者床头；耳穴压豆调理患者咳嗽、头痛、失眠；穴位敷贴驱寒祛湿，缓解颈肩腰腿痛……湖南中医药大学第一附属医院的医疗队队员抵达武汉市江夏区方舱医院后，马上为患者们提供了全面的中医药服务。

队员涂丽笑着说：“现在在方舱医院，中医中药备受信任，很多病友都抢着做中医治疗。”尽管很疲倦，浑身汗水湿透，但是看到方舱医院里患者热切的眼神，再辛苦也要坚持。

没有开阔的场地，也没有优美的环境，但是，配合着舒缓的音乐，大家都在热情高涨地练习着中医八段锦。这是身在抗疫一线的首都医科大学附属北京康复医院第二医疗救援队队员们进行锻练的一幕场景。

队员们正在练习八段锦。 首都医科大学附属北京康复医院第二医疗救援队供图

“我从2月7日开始投入收治新型冠状病毒肺炎病人的工作中，这些天里，我见证了所有医护人员的辛苦忙碌，也见证了患者与病魔搏斗的顽强。”队员牛向鹏说。

“抗疫一线的医护人员大都工作强度大、精神情绪压抑、身体疲劳过度，通过这样做来调节身心、保持良好的工作状态是一个良方。”牛向鹏介绍，相对于其他健身方法，八段锦柔和连绵、动静相宜、简单易学、强度适中，比较适合现在医护人员高强度工作后的身体自我修复。

队员们正在练习八段锦。 首都医科大学附属北京康复医院第二医疗救援队供图

“虽然很多同事之前并没有接触过八段锦，但是经过简单的讲解和示范，也可以做得有模有样。做到微微汗出、就能达到放松身心、增强免疫力、缓解压力的效果。”牛向鹏认为。医护人员和患者一起练，身心状态都得到很好的改善。

同样，第二支国家中医医疗队队员、广东省中医院的陈海振在2月5日记录支援一线的一些感悟中也写到：“我们在病区内推广的中医八段锦越来越受到患者的欢迎，中医特色疗法的疗效也被更多的患者接受认可。看着患者们脸上的笑容一天天多起来，我们内心感到无比开心。”

百余患者集体练习易筋经 大家鼓掌叫好

继病区八段锦健身“走红”后，方舱医院多位患者又练起了易筋经。“自然呼吸，两掌从胸前向体侧平开，手心朝上，成双臂一字状。两足后跟翘起，脚尖着地，两目瞪睛平视……”2月13日，武汉洪山体育馆，在欧阳萍的示范带领下，100多个病人集体学习练习易筋经。一套动作完成下来，大家纷纷鼓掌叫好。

一周前，这个沉寂许久的体育馆再次启用，经过紧张改造后，成了容纳800张病床的方舱医院。那时，刚被带到这里的患者们，各种紧张、焦虑、悲伤等的情绪交织在一起，与此时的热情融洽气氛形成了鲜明的对比。经过一周多时间的相处，这里的人们变得平和、乐观、自信，彼此之间，互相尊重，甚至成为朋友。

这一巨大变化的背后，是医生护士们超出常人想象的付出。来自江西省中医院的欧阳萍，就是这里的一位白衣天使，她用自己的真心真诚换取了患者真情理解和配合，用自己的爱心和耐心，换得了患者的尊重和敬意。（本文素材由国家中医药管理局提供）