3100余名中医人支援湖北：中医药治疗接连获患者点赞

人民网北京2月18日电 （记者崔元苑）中西医结合，共同战“疫”！目前已有28个省（市、区）630多家中医医院派出3100余名医务人员支援湖北。国家中医药管理局选派由张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和4批国家中医医疗队共588人到武汉开展救治工作。目前中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占确诊总病例数85.2%。从社区防控到一线诊疗、危重症救治，中医药已经显示了一定的效果，而这背后离不开无数中医人坚守的日日夜夜。

“你帮我再按压下耳穴，好吗”“昨天你帮我贴了那药后，感觉舒服多了”“我不敢相信自己的耳朵，病情那么严重，怎么可能恢复得如此之快”……隔离病区内好消息不断传来，中医药、中医特色护理和中西医结合治疗越来越受到患者的欢迎，给了患者更多的希望与信心。

家属送来感谢信：他们真的太厉害了！

2月15日，一位出院病人的家属给奋战在抗疫一线的第一支国家中医医疗队队员（西苑医院团队及金银潭医院南一病区医护人员）送来了感谢信。

信中写道：“医护人员在生活上也提供了细致入微的照顾，为了能让父亲保持和家人沟通，连帮他手机充电这样的小事都不厌其烦做过好几次”“第一次和医生沟通时，他从专业的角度分析了父亲的病情，并且说医院会尽最大的努力给父亲最好的治疗”“随后父亲明显地感觉到自己身体的变化，说话的声音也一天比一天大，在出院前的一次电话中说‘他们真的太厉害了’”……

这位来信者年近80的父亲，在经过13天的精心治疗后，2月13日终于出院。信中说：“接到医生的电话，我不敢相信自己的耳朵，病情那么严重，怎么可能恢复得如此之快？”……无数个谢谢，言不尽患者和家属对这些给予他们生命奇迹的“恩人”们的深深感佩。

患者：刚住院时我心里很害怕，感谢中医

2月6日上午，第二支国家中医医疗队广州中医药大学第一附属医院接管的湖北省中西医结合医院感染四病区，迎来“双喜临门”——两名新型冠状病毒感染的肺炎患者痊愈出院。

患者徐某和金某在国家中医医疗队接管隔离病区前已经入院治疗，医疗队接管病区后，队员细致查看患者情况，运用中医四诊，开具中药处方。每日医疗队进入隔离病区认真详细查房，根据患者用药反馈、病情变化及时辨证调整处方，并给予穴位按摩、耳穴压贴等中医护理特色疗法。

出院时，徐某和金某十分激动，徐某表示：“刚住院时，我心里很害怕和绝望，感谢中医，感谢你们一直给我加油打气！”

而金某则鼓励仍在治疗中的病友：“喝中药、做中医护理，效果很好。这些医生很有经验，加油啊！下一个出院的肯定是你！”

无独有偶，就在同一日，第二支国家中医医疗队广东省中医院的接管病区中，一例重症新型冠状病毒感染的肺炎患者符合出院标准，予以出院。

“我现在感觉很好，可以从五层楼上走下来，也不气喘，感觉身体不错，非常感谢你们！”左右手提着行李的王大姐激动地向广东省中医院医疗队队长黄东晖主任致谢。这也是广东省中医院援助湖北医疗队接管病区后出院的第二位患者。

中医特色护理接连获点赞 医疗队员：心里暖暖的

隔离病区内接受中医护理特色技术治疗的患者越来越多，患者一见到陈名桂会很热情地打招呼：“小陈来了，今天又给我们带来什么‘中医宝贝’了？”广东省中医院的陈名桂是第二支国家中医医疗队队员，他每天要负责病区内患者的中医特色护理项目。这段时间，他的患者们接连点赞中医药，放心使用中医药，让他心里暖暖的。

32床的阿姨见到陈名桂，急忙说：“小陈，你来得太好了，前天你帮我贴的耳穴压豆，效果很好！这两个晚上我睡得特别香。太感谢你了！”“你帮我再按压下耳穴，好吗？你最专业，按压效果最好，我信任你！”

陈名桂上前帮阿姨进行耳穴按压，一边操作一边询问她昨天敷贴疗法的感受。“昨天你帮我贴了那药后，我感觉舒服多了，今天你帮我再贴一次吧。”阿姨开心地说。患者们的认可，对陈名桂来说是莫大的鼓舞和动力。（本文素材由国家中医药管理局提供）