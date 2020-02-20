中医对轻症有确切疗效 亦可辅助治疗重症

这几天，一段天津中医医疗队的医护人员在武汉江夏方舱医院带着患者练习太极拳和八段锦的视频在网上走红。这是武汉市首个以中医为主的方舱医院。截至记者发稿，已收治确诊患者300余人。江夏方舱医院总顾问、中央指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼感慨，此次新冠肺炎疫情救治中，中医对疫情介入的深度、广度、力度史无前例。

在临床诊察和研究中他发现，中药在减轻发热症状、控制病情进展、减少激素用量、减轻并发症等方面具有疗效，“中西医各有所长，中西医结合治疗，归根到底要让病人得到最好的救治。”张伯礼说。

农历大年初三，年逾七旬的张伯礼便赶赴武汉，参与救治。半个多月来，他亲自拟方，指导临床一线合理用药，逐步探索中医药诊治的良方。

2月12日，张伯礼率领209名医护人员组成的中医医疗团队进驻江夏方舱医院。目前确诊病例的病因大致相同，中医诊断以湿毒郁肺、疫毒闭肺及湿热蕴毒为主。张伯礼分析，湿毒的表现为潜伏期长，病情相对温和，但病势蛮缠，“新冠肺炎是病毒侵袭到人体内与人自身抵抗力博弈的结果，因此提高机体抵抗力是非常有效的办法。”中药是针对患者整体状况进行治疗，调动人自身内源性抗病机能。

这段时间，他们联系当地医院加工配送，把中药送到武汉的社区、隔离点，目前已有5万多人服用。这种大面积的治疗已经取得了直观的效果，张伯礼分析，服药后疑似病例大幅减少，有的确诊患者的病情得到控制，一些病人因为早期使用了中药，“其免疫功能没有受到重大打击，白细胞不低，有助于调动自身保护机能。”

“从全国来看，各地专家会根据当地气候及病人特点来配置中药。”张伯礼说，中药方不可能人人一样。在江夏方舱医院，目前患者使用的是抗冠1号和抗冠2号两种中药汤剂，中医专家随时密切观察患者服药后的反应，可根据病人的个体情况，对药方剂量进行快速调配。方舱医院专门配备了配方颗粒调剂车。

“目前确诊80%以上的患者，都用到中医治疗。”张伯礼从临床情况分析，越早使用中药，效果越好。对轻症患者可加速痊愈，避免转至重症；对重症病人，能辅助治疗。

他参与治疗了一个重症患者，其血氧饱和度一直很不稳定，无法离开无创吸氧。了解到这位患者3天没排便，肚子胀、憋气，张伯礼开出中药方。很快，病人排泄通畅，憋气的症状明显好转，血氧饱和度逐渐稳定，也从无创吸氧转成鼻导管吸氧。

作为科技部专家组成员，张伯礼负责“中西医结合防治新冠状病毒感染肺炎的临床研究”项目。他拿出首批临床治疗数据并得出这样的结论：中医参与治疗新冠肺炎，能显著减轻患者的临床症状，缩短病程，提高临床治愈率，减少危重症的发生率。

研究把52例患者分成两组，一组是中西医结合治疗，接诊普通型27例、重型6例、危重型1例；一组是纯西医治疗，接诊普通型13例、重型4例、危重型1例。

西医治疗的方法是，用抗病毒和抗感染药物等，同时机械辅助通气治疗。中医治疗使用汤剂的比率占88.2%，运用湿毒郁肺方、疫毒闭肺方等；中成药用莲花清瘟颗粒、金花清感颗粒、藿香正气水、体外培育牛黄等；中药针剂用血必净注射液、痰热清注射液、生脉注射液、参附注射液，其中血必净注射液的使用率占88.2%。

两组治疗结果显示，从平均治疗天数来看，中西医结合治疗组5.15天，比纯西医组短两天，体温恢复平均时间短1.74天，平均住院天数少2.2天，CT影像好转率高19.4%，临床治愈率高30%左右。只有5.9%的普通型转重型及危重型，而纯西医组则达到35.3%。

现在处在恢复期的病人越来越多，张伯礼观察到，这其中有一部分人，肺部渗出还没完全吸收，有的人乏力、咳嗽等症状还在，还有的人免疫功能受损等，他正在指导武汉的中医院康复门诊，对康复期病人继续进行中医治疗直到痊愈。

中青报·中青网记者 胡春艳 来源：中国青年报