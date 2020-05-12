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张伯礼院士向世界分享中国“药方”

2020年05月12日07:45 来源：中国青年报

　　年逾古稀、身披战袍出征武汉至今，中央指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼已与肆虐全球的新冠病毒过招逾百日。

　　回首百日战“疫”，张伯礼感慨万千，既有与狡猾病毒交手的惊心动魄，又有对公共卫生体系的反思。如今，他每天都受邀与海外视频连线，把抗疫的中国“药方”分享给世界。

　　有的患者核酸检测常阳3个多月

　　在疫情最凶险时期的武汉，张伯礼穿着防护服在一线接诊、研究治疗方案，并及时为公众回应疫情热点。“必须要安定民心，让大家更理智地去理解新冠病毒。”身在疫情“风暴眼”之中，张伯礼清楚，谣言被一再误传引起的恐慌，可能比疫病本身更可怕，“制止谣言的传播是我们的责任”。

　　在疫情暴发初期，全国一度出现疯抢双黄连口服液的惊人场面；还有无证“神医”李跃华自称不戴口罩，用穴位注射疗法治愈了多位新冠肺炎患者，一时间成为舆论焦点。

　　为什么这些今天看似有些可笑的常识性问题，在当时会有人相信？张伯礼认为，这是人们恐慌心理的真实反映。大家对疫情不太了解，听到一个消息就仿佛抓了一根救命稻草，不管药是否有效，都先抢来囤着。

　　坐镇武汉前线82天，张伯礼一直在想办法摸清新冠病毒的脾气秉性，及时调整诊疗方案，“第一次接触这种新病毒，即使是专家，也不能一下就看得很全面，难免会有疏漏。”张伯礼坦言，大家对这种新传染病的认识也是一个不断深化的过程，要不断修正。

　　在他看来，新冠病毒比一般的病毒要更复杂、更狡猾。经历过“非典”战“疫”，张伯礼表示，新冠病毒不会像SARS病毒一样，进入6月就消失得毫无踪影，“要高度警惕在秋冬季节再次流行”。

　　新冠病毒的狡猾之处在于其行踪不明：有的人核酸检测转阴后又复阳了，有的人感染了但无症状，还有的核酸检测出现常阳。

　　张伯礼见过一个特殊的常阳病例：患者没有任何症状，但核酸检测阳性持续了近3个月，而绝大多数病人阳性持续时间在7天到14天左右，“个别会持续到20天，但超过1个月，甚至3个月的就很奇怪了”。

　　张伯礼主张对这位患者进行病毒培养，结果发现，其体内都是死病毒，并没有传染性。但因为不确定的原因，病毒在体内崩解破碎后一直没能完全排净，而核酸检测时，那些破碎的病毒片段一再被检测出来而呈阳性。

　　从全国范围来看，这些复阳、常阳的病例也是少数。在那些复阳的病例中，张伯礼发现，在排除误诊和假阳性等原因之外，可能与其痰比较黏稠，形成痰栓，而痰栓里包裹了病毒，沉积在肺的小气道，暂时排不出来有关。此后肺修复过程中排出痰栓，也带出了病毒。但复阳的，检测出来的病毒一般都是死病毒，毒性也很低，几乎没有传染性。

　　建议修改传染病防治法

　　作为全国人大代表，张伯礼正在将几个月来自己的思考写成意见、建议。他说，这次武汉出现疫情，初期出现混乱的状况，说明我国的传染病防治法、应急响应相关法规亟须完善。

　　张伯礼梳理了此次疫情上报的时间线：湖北“疫情上报第一人”张继先医生在12月27日将其发现的情况报给医院，随后医院上报给区疾控中心，再层层上报到武汉市、湖北省，随后各级再逐级到医院考察，“按照现有的制度，这些程序并没有问题。”

　　“但层层考察再层层上报，整个过程耽误了很多时间。”张伯礼认为，“以后再出现类似情况，地方有权直报，甚至直报到中央。”

　　他发现，疫情初期调配给武汉的检测试剂盒也明显不足，“有一段时间，一天只有200个试剂盒，后来增至1000份，可却远远不够。防疫的战略物资存储、调配制度都需要修改、完善。”

　　此外，全国的P3实验室数量太少，这次疫情中暴露出来很多病毒实验都不得不排队，“一个实验室压着几十个甚至上百个实验”。

　　张伯礼强调，一旦出现重大疫情，各个省级政府也应有权做出封市县级城市的重大决策。同时，传染病疫情出现不能与业绩、政绩等挂钩，“疫情上报后必然会对社会稳定、经济等方面有影响，这个情况要考虑到，一切以人民的生命健康为主。”

　　与此同时，他特别强调中西医并重政策要落地，应该通过修订法律条例来保证中医药能及时有效发挥作用，“法律上要保证中医药作为一线队伍第一时间、全程参与抗疫防控和治疗。”

　　向世界分享中国“药方”

　　如今，张伯礼每天都与中外专家开视频会，受邀向海外介绍中国抗疫的经验和思考，为海外侨胞、留学生答“疫”解惑。

　　张伯礼提到，中国经验最大的亮点，是把人民的利益放在最高的位置上，应收尽收、应治尽治，集中全国优势力量去武汉参与救援，“不惜一切代价，一个不落地救治，而且治疗费用全免。”在此次武汉新冠肺炎病例中，80岁以上患者累计有3000多人，救治成功率近70%，其中还有7位百岁以上老人已经治愈出院。

　　通过与各国视频对话，他认为，有些国家疫情控制得不太好，往往都是在隔离上出了问题。他在视频中不止一次提醒：“还是要重视戴口罩，少聚集、勤洗手、勤通风。”

　　同时，武汉建立了一批方舱医院。方舱内患者普遍服用中药，在张伯礼看来，“这是控制疫情蔓延、防止由轻转重的关键一招”。

　　此外，中西医结合、优势互补也成为中国方案的亮点。张伯礼谈到，这次全国都看到了中国的中药是有效的。“服用中药能有效防止患者从轻症转为重症，这是服用中药最主要的一个评价指标。”张伯礼说，中药同时还可以明显改善临床症状，比如缓解发烧、咳嗽、乏力等症状，促进肺部炎症吸收，提高淋巴细胞等免疫指标，降低CRP等炎症因子。而中西医结合治疗重症，又能够提高治愈率，减少死亡率。在康复期，用中医药进行综合治疗有优势，“中医药在每个阶段都能发挥作用”。

　　张伯礼介绍，目前海外在抗击疫情，对中医药的需求和兴趣前所未有的高涨。莲花清瘟已经合法进入了巴西、加拿大、泰国、印尼等七八个国家。但目前，中药“出海”依然受到各国法律、法规的限制，“有的中药送到国外，但因不符合当地法律，不能合法使用”。

　　目前，张伯礼团队正在组织国内专家和法国国立卫生院合作，就莲花清瘟在法国临床评价进行设计研究；同时，他还在与美国南加州大学研究对中医药联合评价的方案，他认为，“大家提出愿意合作、愿意共同进行研究，这就是一种进步”。

　　中青报·中青网记者 胡春艳 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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