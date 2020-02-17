部分药物初步显示良好效果

2月15日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部中国生物技术发展中心主任张新民表示，在多轮筛选的基础上，科研攻关组聚焦到少数几个药品，磷酸氯喹、伦地西韦、法匹拉韦等一批药物先后开展临床试验，目前部分药物已经初步显示出良好的临床疗效。下一步，将依据药物临床试验结果，及时将这些药物推荐给临床救治一线。

张新民表示，磷酸氯喹是一种上市多年的抗疟药物，体外实验显示对新冠病毒有良好的抑制作用。目前，该药正在北京、广东等地的10多家医院开展临床研究，累计入组患者超过100例。临床结果初步显示，磷酸氯喹对新冠肺炎有一定的诊疗效果。近期，湖南省也将启动磷酸氯喹的多中心临床试验。

法匹拉韦是治疗流感的境外上市药物，目前在深圳开展临床试验，入组患者达到70例（包括对照组），初步显示了较明显的疗效和较低的不良反应。治疗后第3天到第4天，用药组的病毒核酸转阴率显著高于对照组。

伦地西韦，也就是媒体报道中提到的瑞德西韦，是一种国外公司研制的用于抗埃博拉病毒感染的药物，目前在国外的临床试验没有全部做完。我国科学家开展的体外实验显示，具有对新冠病毒较好的抑制作用和安全性。目前，武汉10余家医疗机构已开展临床研究，入组重症患者168例，轻型、普通型患者17例。（首席记者叶龙杰）