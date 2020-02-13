疫情防控期间，糖尿病患者居家科学膳食8条建议

疫情防控期间，科学合理的居家饮食能有效改善营养状况、保护和增强免疫力，是我们抵抗病毒的最有力的方式。对于糖尿病患者，如果血糖控制不佳会引起抵抗力变弱，容易并发感染性疾病，属于新冠肺炎的易感人群。为了帮助广大糖尿病患者做好科学饮食，保持血糖稳定，中国营养学会糖尿病营养分会提出了一些指导建议。

一、主食定量，粗杂粮占三分之一以上

主食是影响餐后血糖最重要的因素之一，糖尿病患者主食摄入量因人而异，应综合考虑患者的生理状况、营养状况、体力活动强度、血糖控制水平、胰岛功能以及用药情况等因素。

专家建议，主食摄入量可控制在每餐50-100克(生重)之间，不宜低于50克。血糖指数较低的全谷物、粗杂粮及杂豆类宜占主食摄入量的1/3至1/2，以利于餐后血糖控制。虑及居家活动比平时活动量明显减少，建议每餐可比平时酌情减少主食量5%-10%（每餐少吃2-3口主食）。

二、适当增加蛋白质的摄入量

高蛋白饮食具有良好的饱腹感，有利于控制食欲，同时也还有利于增强机体抵抗力。

专家建议，可适当增加优质蛋白质的摄入，减少肥肉和加工肉制品的摄入。优质蛋白质除了牛奶、鸡蛋、鱼虾、瘦肉等动物蛋白之外，还包括大豆及其制品。中餐和晚餐每餐应包括75克左右的瘦肉类、鱼虾和/或大豆及其制品。

专家提醒，糖尿病肾病患者不宜采用高蛋白饮食，可在营养医师或营养师的指导下，根据肾功能情况调整蛋白质摄入量。

三、多吃新鲜蔬菜，水果适量摄入

蔬菜能量密度低，膳食纤维含量高，增加蔬菜摄入量可以降低混合膳食的血糖指数，有利于增加饱腹感和控制血糖。

根据不同种类、颜色的蔬菜和水果的营养特点不同，专家建议糖尿病患者可采用“3-2-1”蔬菜模式安排每日的蔬菜。

3-2-1蔬菜模式有两层含义，一是指全天蔬菜可按照绿色叶菜300克（如油菜、菠菜、苋菜、卷心菜、茼蒿菜、白菜等）、其他种类蔬菜200克（如茄子、青椒、西红柿、白萝卜、豆角等，不包括土豆、山药、南瓜、藕、慈姑、芋艿等）、菌藻类100克（如新鲜或水发的蘑菇、香菇、金针菇、海带、紫菜、黑木耳等）安排。一是指中餐或晚餐可按照每餐吃3两绿色叶菜、2两其他种类蔬菜及1两菌藻类。老年患者可适当减少蔬菜摄入量。

另外，专家建议，血糖稳定的患者可选择血糖指数较低的水果，如樱桃、李子、柚子、苹果、柑橘、梨、桃子、小番茄等。应合理安排食用水果的时间，可选择两餐中间或者运动前、后吃水果，每次中等大小水果1个（100-150克），每日1-2次。

四、奶类天天有，零食加餐可选坚果

奶类中含有丰富的钙和优质蛋白质，发酵奶更容易被人体消化吸收，有益肠道健康。专家建议每天吃300毫升液态奶或相当量奶制品。

瓜子、花生、杏仁、腰果、开心果、核桃、松子等坚果含有多种有益健康的脂肪酸、蛋白质、矿物质等营养素。专家建议可作为零食，在两餐之间食用，每日10-15克。但油脂类坚果脂肪含量高，不可过多食用。

五、清淡饮食，足量饮水，不饮酒

烹调油摄入过多会导致膳食总能量过高，从而引起超重及肥胖，对血糖、血脂、血压等代谢指标不利。因此，糖尿病患者应清淡饮食，注意选择少油的烹调方式。专家建议每日烹调用油量控制在30克以内，食盐用量不超过6克。不建议饮酒，特别是白酒。

足量饮水有利于身体健康，饮用茶和咖啡对2型糖尿病患者也具有一定保护作用。专家建议每日饮水1500～1700毫升，提倡饮用白开水、茶水和咖啡。

六、适量运动，保持健康体重

宅在家里，必要的运动不可少。要尽可能减少久坐时间，每隔1小时就要起来动一动。

专家建议每餐后在家中散步20-30分钟，也可根据自身条件在家中进行打太极拳、做操或跳舞等运动，以利于餐后血糖控制，保持健康体重，此时不建议减重。

七、规律作息，定时定量进餐

固定吃饭时间，一日三餐。专家建议血糖不稳定的患者及睡前打胰岛素的患者应注意加餐，减少餐后血糖波动，预防低血糖的发生。进餐时要细嚼慢咽，注意调整进餐顺序，按照蔬菜-肉类-主食的顺序进餐，有利于短期和长期血糖控制。

同时，专家提示要规律起居，不熬夜，保证充足睡眠。

八、注重自我管理，定期监测血糖

糖尿病患者的自我管理行为水平会直接或间接影响血糖的控制。定期监测血糖有利于及时发现高血糖和低血糖。

专家建议，对于血糖不稳定的患者，应增加血糖监测频次，条件允许可通过电话或者网上咨询专业医务人员；病情严重者，应及时到医院就诊。（中国营养学会提供素材）