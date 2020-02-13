国家卫健委：建议民众将专业的医用防护用品留给临床救治一线

人民网北京2月13日电（记者孙博洋） 13日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况进行了介绍，并对公众关心问题进行了回应。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红建议，普通民众使用具有防护能力的普通口罩即可，要将专业的医用防护用品，特别是医用防护口罩更多的留给临床救治一线。

郭燕红表示，医用防护用品非常重要，特别是在医疗服务工作当中，医务人员从事医疗救治工作，特别是在从事传染病的医疗救治当中，工作任务重、感染风险高，所以科学做好防护工作，既保护医务人员的生命健康，降低感染率，同时也是保护医疗救治有生力量的重要措施，做到有效地感染控制和防护就离不开防护用品，要科学和规范使用防护用品。防护用品现在存在需求量大、供给不足的矛盾，为尽最大可能保护医疗救治的有生资源，据郭燕红介绍，国家卫健委做了以下工作：

一是多措并举，对一些常见的医用防护用品，包括防护口罩、防护服、普通外科口罩，适用的区域、范围、穿脱要求、更换时间和管理都提出了要求，加强指导。

二是组建了国家级的院感专家指导全国的院感防控工作，特别是医务人员科学的防护工作。同时，还针对防护物资紧张的问题，要求医务人员要科学合理、分级分区使用不同种类和级别的医用防护用品，以确保救治所需。

同时，郭燕红还建议广大民众，大家要更多的使用普通有防护能力的口罩来防护自己，要将专业的医用防护用品，特别是医用防护口罩更多的留给于临床救治一线。