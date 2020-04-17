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国医大师王琦：从四方面推进中医药应对新冠肺炎科研攻关

2020年04月17日16:51 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月17日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国工程院院士、国医大师王琦表示，中医药的科研工作重点，就是国务院联防联控攻关组专门成立了中医药专班，并成立了包括临床救治、机理研究、方药筛选、体系建设在内的4个组。

对于下一步中医药科研攻关的工作，王琦介绍，第一是做好中医药治疗新冠肺炎临床总结，为下次应对突发传染病做出规律性探索，更新中西医结合诊疗方案，并分享相关经验；同时要开展恢复期、康复期治疗。

第二是要对临床救治有效的方案和方剂，开展机理研究，找出有效的原因。

第三是在机理研究方面，要加快成药性和临床适应症的研究，现在国家药监局已加快对疫情有效的中药制剂审批过程，并对中药的一些复方和中成药，进行严格筛选。

第四是推进中医药如何参与融入国家传染病防控体系，做好一线支撑的信息化平台建设。

王琦总结说，中医药科研攻关会围绕这四方面不断推进，成为具有中国特色的疾病防控体系的重要组成部分。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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